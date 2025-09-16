Travis Japan、3rdアルバムリリース決定 特典内容解禁＆タイトルは後日発表
【モデルプレス＝2025/09/16】Travis Japanの3rd Albumが、12月3日にリリース決定。アリーナツアーの映像商品「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」に封入されているフライヤーにて発表された。
2024年12月にリリースした2nd Album「VIIsual」を引っ提げて全国8都市28公演約31万人を動員したアリーナツアーの映像商品「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」が、9月17日にリリースとなる。前日の16日がフラゲ日ということで、この映像作品に封入されているフライヤーにて、3rd Albumが12月3日にリリースされることが発表された。
3rd AlbumはFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。FC限定盤には、特典DISCとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入される。初回T盤、初回J盤においても、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像DISCが付随。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット・ステッカーシート・トレカはそれぞれ衣装違いのデザインとなる。
収録曲は、2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do／Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」主題歌「Would You Like One？」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録し、新曲も含めた全15曲を収録。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。先着外付け特典も発表されており、CDショップごとに特典が異なる。なお、アルバムタイトルは後日発表される。（modelpress編集部）
【発売日】2025年12月3日（水）
【商品情報】
＜初回T盤＞（1CD＋1Blu−ray／1CD＋1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
1CD＋1Blu−ray
1CD＋1DVD
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
Disc2（Blu−ray／DVD）：特典映像A※詳細後日発表
＜初回J盤＞（1CD＋1Blu−ray／1CD＋1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
1CD＋1Blu−ray
1CD＋1DVD
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
Disc2（Blu−ray／DVD）：特典映像B※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞（CD only）
仕様：三方背ケース（初回プレスのみ）＋ジュエルケース
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）＋Bonus Track
＜FC限定盤＞（2CD＋1Blu−ray＋グッズ／2CD＋1DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
2CD＋1Blu−ray＋グッズ
2CD＋1DVD＋グッズ
Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
Disc2（CD）：3曲収録
Disc3（Blu−ray／DVD）：特典映像C※詳細後日発表
グッズ：詳細後日発表
【CDショップ別購入者特典】
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
