¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¡Ö±Ñ¹ñÌ±¤Ï»ä¤ÎÌ£Êý¡×¤ÈÈ¯¸À¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¿¿¼Â¤ËÃé¼Â¤Ç¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È£±£¹¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï±Ñ¹ñÌ±¤«¤éÂ¿Âç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤Î¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£±£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²¦»Ò¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¡Ö»´¤á¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£´Æü´Ö¤Î±Ñ¹ñË¬Ìä¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö±Ñ¹ñÌ±¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÈãÈ½¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö±Ñ¹ñÌ±¤Ï¼«¤éÈ¯¸À¤·¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊË¬Ìä¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢£±£µÆü¤Ë¤Ï£´£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¡ÖÎø¿Í¤¬³¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤³¤È¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙ¤À¤±¸ÀµÚ¤·¡¢£²¿Í¤È¤â¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¡ÖºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤Î²ó¸ÜÏ¿¡Ö¥¹¥Ú¥¢¡×¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÉü½²¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¸ø¤Î¾ì¤Ç±ø¤¤ÈëÌ©¤òË½Ïª¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Õºá¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡Ø¿¿¼Â¤ËÃé¼Â¤Ç¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¬¤¤¤Ä¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢±³¤ò¤Ä¤¯¤Û¤É¥Ð¥«¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²¦»Ò¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î£´Ç¯´Ö¡¢³Î¤«¤ËÈó¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤½ÐÍè»ö¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤È¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¿É¤¤»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë·Ù¸î¤µ¤ì¤ë¸¢Íø¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç±Ñ¹ñ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¼çÄ¥¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ±Ñ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¡¢Æ±»æ¤Îµ»ö¤ÇÇ§¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤Î±Ñ¹ñË¬Ìä¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
