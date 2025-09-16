乃木坂４６の人気メンバー・久保史緒里（２４）が１６日、自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。１１月２６、２７日に神奈川・横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって卒業する。

久保は２０１６年、乃木坂４６の３期生として加入。２３年３月発売の「人は夢を二度見る」で、シングル表題曲初センター（山下美月とのダブルセンター）を務めた。

高い歌唱力で知られ、グループをけん引する一方、ソロ活動も目立った１人。現在、ニッポン放送「乃木坂４６のオールナイトニッポン」（水曜深夜１時）のパーソナリティーも務め、女優としても放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（白鳥玉恵役）に出演。２３年にはＮＨＫ大河「どうする家康」（五徳役）にも出演している。

久保は「風のような、９年間でした」と題したブログを更新。「ツアーのブログを書き終え、ほっとする間もなく、もうひとつ、ブログを書いています。思えば、乃木坂４６と出逢ったのは、１３年も前のこと。今わたしは２４歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂４６のことを考えているんだね」と切り出すと、「一旦、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂４６を卒業することになりました」と、グループからの卒業を発表した。

久保は「６歳からアイドルが大好きだった私が、１５歳で大好きな乃木坂４６になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な９年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」と感謝。卒業を決断した経緯については「ずっと、考えていました。でも、私はその時をいつ迎えるんだろうと、私にもわからなかったのです」と悩みながらも、「ある年のツアー中、『このグループが好きすぎて、自らの意思で卒業に踏み込める未来が見えない。それが怖い。』そう紙に書き残していました。好きの気持ちは、今もずっと変わっていないけれど、ツアーが終わりを迎えたその日、私は卒業を決意しました」と、具体的な時期は明かさなかったが、ツアー中に決断したと告白。

また、「乃木坂４６を好きすぎる私が、私自身を客観的に見たときに、卒業するタイミングは今だって。そんな声を聞こえてきました。乃木坂４６のことが好きすぎるが故に、今、この選択をしました。今を逃してはならないと思いました」ともつづった。

卒業時期については「１１月２６日、２７日に卒業コンサートをやらせていただけることになりました」と、横浜アリーナで卒コン開催を伝えた。

また、グループ公式サイトは「久保史緒里ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂４６から卒業することになりました」と報告。「２０２５年１１月２６日（水）、２７日（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」とした。