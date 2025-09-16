“彼氏優先”のシンママに「さすがに無理！」親として決して許されない『一線を超えたお願い』に失望

今回紹介するのは、筆者の知人が聞かせてくれたママ友との「境界線」を考えるエピソード。

ママ友が恋愛によってねじれた友情により「それ」は起こったのです。

シングルマザーの友人に恋人が出来ました。

今まで大変な時は支え合ってきたつもりだったけど、それは思い込みだったのでしょうか？

彼女にとって私は、ただの都合のいい“代打”要員だったのでしょうか。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。