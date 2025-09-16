映画「国宝」観客動員数1000万人を突破、興行収入は142億円超え

6月6日に公開された映画「国宝」が、公開102日間で観客動員数1000万人を突破。興行収入は142億円を超えた。



映画「国宝」公式X（Twitter）の発表によると、「9/15（月・祝）までの公開102日間でついに観客動員数1000万人突破！興行収入は142億円超え！！」とのこと。



そして「今月末から行われるタイ・バンコク国際映画祭の栄えあるクロージング作品に決定！日本のみならず世界が絶賛する 国宝 ぜひ何度でもお楽しみください」と呼びかけている。



歴代の実写映画（邦画）興行収入ランキングは、1位が「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（2003年）の173.5億円。「国宝」はすでに歴代2位につけている。