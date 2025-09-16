大躍進続く日本の女子ゴルファー

米女子プロゴルフツアーの賞金ランキングに、日本人旋風が起きている。3人がトップ10入りし、3位で日本人トップの山下美夢有は275万1219ドル（4億424万734円＝16日の交換レートで換算、以下同）を稼いでいるのだ。

山下は先週末に行われたクローガー・クイーンシティー選手権で通算17アンダーの4位となり、賞金10万2670ドル（1509万6309円）を獲得した。今季は7月のAIG全英女子オープンで優勝するなど、上位10傑入りが9回という安定感を誇る。

賞金ランキング4位で続くのは竹田麗央で、こちらも265万7215ドル（3億9042万8617円）を稼いでいる。3月に中国で行われたブルーベイLPGAで優勝し、トップ10入りも7回を誇る。

さらに、4月にメジャー大会のシェブロン招待で優勝した西郷真央も、239万6594ドル（3億5218万5477円）で6位につける。日本円で1億円以上を稼いでいる選手は、他に岩井千怜（11位）、岩井明愛（22位）、勝みなみ（23位）、古江彩佳（37位）がおり計7人に及ぶ。

現在賞金ランキングトップのミンジー・リー（豪州）は362万9430ドル（5億3285万1099円）を稼いでいる。なおJLPGAツアーでは今季3勝の佐久間朱莉が1億3386万1767円でトップ。河本結が8303万6856円で2位、神谷そらが8273万円で3位。



