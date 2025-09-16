《楽しかったわ！またね 徹子》

9月15日、Instagramのストーリーズにこう綴ったのは黒柳徹子（92）だ。

冒頭の文章とともにアップされた写真には、机の前に座っている黒柳の姿が。さらに、向かって左隣にはミュージシャンの藤井風（28）の姿があった。2人は藤井の新アルバム『Prema』のレコードを持って一緒に撮影しており、黒柳はカメラ目線で笑顔。いっぽうの藤井は中腰になりながら黒柳のほうを見つめ、こちらも笑顔を見せている。

「藤井さんは8日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）にゲスト出演。その際、徹子さんが『今度ご飯食べに行く？ 行こう！』と誘ったところ、『行きたい！』と二つ返事で食事の約束をしていました。

今回の写真には徹子さんの前にティーポットとティーカップが。藤井さんも自身のストーリーズに黒柳さんとの写真をアップしていますが、そこには2人でデザートプレートを前にポーズを決めている姿があったので、2人は約束通り食事を楽しんだようです」（テレビ局関係者）

2人の相思相愛ぶりがネット上で話題を集めるなか、黒柳がアップした写真の藤井の洋服に注目が集まっている。

ブラウンのジャケットのインナーに黒のTシャツを着ている藤井。そのTシャツの絵柄は手に持ったレコードによって隠れているが、ほんの少しだけ“チラ見え”していた。Tシャツをよく見ると、前面には何かモノクロ写真の一部のようなデザインが。じつはこのTシャツ、黒柳のグッズではないかと藤井のファンの間で囁かれているのだ。

「藤井さんの着ているTシャツは徹子さんの公式オンラインショップ『TOTTO-CHAN SHOP』で販売されているアイテムではないかと言われています。このTシャツは若いころの徹子さんがテーブルに腕を置いて顎を乗せ、カメラ目線で微笑んでいる写真をモノクロプリントしたもの。背景の壁には絵が飾られており、この部分が藤井さんのTシャツの“チラ見え”していた部分ではないかと言われています。

Tシャツは藤井さんが用意したものか、徹子さんがプレゼントしたものかはわかりません。ただ、『徹子の部屋』でも2人は仲睦まじい様子でしたし、実際食事に行くほどの仲になりました。藤井さんは60歳以上も年の離れた徹子さんを相当慕っている様子ですし、今回のデートに“勝負服”として着ていくため、あらかじめ自分で購入したのかもしれませんね」（前出・テレビ局関係者）