徳増ないるキャスターが直接取材し現場の声をお届けする「イマコエ」。今回はテーマは「春だけじゃない！秋の花粉症にも要注意！」この時季、気を付けたいアレルギーについて、プロの声を聞いてきました。



もはや国民的”悩み事”とも言える花粉症ですが、春だけではなく秋も注意が必要。秋の花粉症の原因となるのは「ブタクサ」「ヨモギ」などが代表的で、例年今の時期がピークと言われていて、春とは違った注意点があるんです。





（徳増ないる キャスター）「秋の花粉症はどのようなことに注意したら良いのか、こちらの耳鼻咽喉科で医師に聞きます。」お邪魔したのは静岡市駿河区にある「おさだ耳鼻咽喉科」。臼倉院長に注意点を伺いました。（おさだ耳鼻咽喉科 臼倉 洋子 院長）「（秋の花粉は）スギ花粉より粒子が小さいので喉の奥に入り込みやすい、それでいがらっぽいとか、せきっぽいという症状で、風邪かと思ったら花粉のせいか、ということもあります。」その風邪との見分け方について聞いてみると（おさだ耳鼻咽喉科 臼倉 洋子 院長）「風邪が1週間、10日以上鼻水が長引くということはあまりない。あと鼻水が水鼻だけでなく、途中から色がついたりネバネバしたり変わってくるし、花粉症の場合はずっと変わりはない。濃い鼻はあまり出ず、熱もそんなに出ることはなく、朝の起き抜けの時間とか夜の時間にわりと症状が出る方が多い。」また数百キロも飛ぶ春花粉と比べて飛散距離は短いのですが、道端や河川敷など身近なところにあり、通学・通勤中に吸い込んでしまうことがあるため注意が必要です。さらにこの季節、特に注意したいのが…。（おさだ耳鼻咽喉科 臼倉 洋子 院長）「夏に繁殖したダニの死骸が、家の中の床とかカーペットとか、布団やまくら、そういうのにつく量が増えてしまったりするので、秋の花粉とともに、ホコリ・ダニアレルギーの方は、今の時期に悪くなったりしやすいですよね。」これからの時期は、ダニの死骸などのアレルゲンが最も多くなる時期。花粉に加えこれらアレルゲンにも注意が必要なんです。そこで、花粉とともに悩ましいダニやホコリの掃除はどのようにしたらいいのか、お掃除のプロにコツを教えていただきました。（おそうじ本舗 技術アドバイザー 尾崎 真さん）「こういった布の生地、ソファーや布団でも一緒ですけど、布の中にダニが潜んでいることが多いです。こちらで使うのがアイロン。アイロンのスチームをあてることによって、中のダニを死滅させてから回収していくというやり方になります。」布が傷まないようにタオルを敷いてアイロンをかけます。ダニが死滅する温度は60度以上と言われているため、高温でかけてダニを死滅させ、掃除機でしっかり吸い取ります。（おそうじ本舗 技術アドバイザー 尾崎 真さん）「タオルを掃除機のヘッドにかぶせて結んであげると、掃除機に入ってくる空気が分散されてダニはしっかり回収できます。手でしっかりおさえてゆっくり吸い込んでいく。こんな感じで中にいたダニが全部掃除機の中に。」またホコリ掃除のポイントはホコリは上から落ちてくるので掃除も「上から下」へ。また床などはまだ人が動いていない朝一番に掃除すること、ワイパーをかけてから掃除機をかけるなどホコリが舞い上がらせないのがポイントです。さらに注意点が…。（おそうじ本舗 技術アドバイザー 尾崎 真さん）「向きが違います。ポイントがあって、ひとつは、木の目にそって動かすこと。今みたいに平行に動かすと、木の目と目の間にほこりを全部落としてしまう。」そして仕上げの掃除機にもポイントが…（おそうじ本舗 技術アドバイザー 尾崎 真さん）「ダメです！ホコリを戻すので掃除機の後を追いかけるのはだめ。また、「強」ではなく「中」か「弱」にしてぴたっと真空になっている状態でゆっくりかけることが重要なんです。」まずは、花粉症やダニ、ホコリなどのアレルゲンから身を守る意識が大切ですが、さらに注意点があるのです。（おさだ耳鼻咽喉科 臼倉 洋子 院長）「ブタクサの花粉症を持っている方だと、メロンとかスイカとかセロリとかそういった野菜とか果物で症状がかゆく出ることがある。もしなにか果物を食べて、口の中がいがいがするとか、かゆいとか、もう少しひどいアレルギー反応が出ることもありますから、おかしいなと思ったらアレルギーの検査で簡単にはかることはできます。」いつもと違う症状があったら、それはアレルゲンが原因かもしれません。春だけじゃなく秋の花粉症にも注意が必要です