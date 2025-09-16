『MFゴースト』3rd Season、2026年1月放送決定 最新ティザービジュアル公開
テレビアニメ『MFゴースト』の3rd Seasonが、2026年1月より放送開始されることが発表された。13日に静岡・富士スピードウェイにて2DAYSで開催されたイベント『頭文字D 30th Anniversary 2days』の会場限定で先行公開された。あわせて、最新ティザービジュアルが公開された。
【画像】恋の行方も描く！『MFゴースト』原作最終回の数ページ
本作は、2017年から2025年2月まで『ヤングマガジン』（講談社）で連載されていた人気カーレース漫画の映像化作品で、単行本の累計発行部数は700万部を突破。同じく『ヤングマガジン』にて1995年から2013年まで連載され“公道最速伝説”を描いた『頭文字D』の“後継作”であり、近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルを描く。キャストは、内田雄馬や佐倉綾音、神谷浩史などが出演している。
2nd SeasonでMFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」決勝に2速を失った状態で挑み苦戦を強いられるカナタだったが「今まで僕を抜いていった車達をすべて抜き返さなきゃこのレースは終われない」とリベンジを開始する!?
【画像】恋の行方も描く！『MFゴースト』原作最終回の数ページ
本作は、2017年から2025年2月まで『ヤングマガジン』（講談社）で連載されていた人気カーレース漫画の映像化作品で、単行本の累計発行部数は700万部を突破。同じく『ヤングマガジン』にて1995年から2013年まで連載され“公道最速伝説”を描いた『頭文字D』の“後継作”であり、近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルを描く。キャストは、内田雄馬や佐倉綾音、神谷浩史などが出演している。
2nd SeasonでMFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」決勝に2速を失った状態で挑み苦戦を強いられるカナタだったが「今まで僕を抜いていった車達をすべて抜き返さなきゃこのレースは終われない」とリベンジを開始する!?