Travis Japan、新アルバム12・3発売へ 全15曲＆FC盤特典にはユニット曲も収録
7人組グループ・Travis Japanが、12月3日に新アルバムを発売することが決定した。
【写真】おそろいデニムコーデで…宮近海斗を祝うTravis Japan
きょう16日は、昨年12月にリリースした2ndアルバム「VIIsual」を引っ提げて全国8都市28公演約31万人を動員したアリーナツアーの映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』のフラゲ日。この映像作品に封入されているフライヤーにてサプライズ発表された。
3rdアルバムはFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。FC限定盤には、特典DISCとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入される。
初回T盤、初回J盤においても、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像DISCが付随。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット・ステッカーシート・トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。
収録曲は、2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録し、新曲も含めた全15曲を収録。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。
先着外付け特典も発表されており、CDショップごとに特典が異なるので詳しくはアルバム特設サイトにて。アルバムタイトルは、後日発表される。
■Travis Japan 3rd Album『（タイトル未定）』
＜初回T盤＞（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
▼Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2（Blu-ray/DVD】：特典映像A ※詳細後日発表
＜初回J盤＞（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
▼Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2（Blu-ray/DVD】：特典映像B ※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞（CD only）
仕様：三方背ケース(初回プレスのみ)＋ジュエルケース
▼Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）＋Bonus Track
＜FC限定盤＞（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
▼Disc1（CD）：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2（CD）：3曲収録
▼Disc3（Blu-ray/DVD）：特典映像C ※詳細後日発表
▼グッズ：詳細後日発表
■CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典。なくなり次第終了。
