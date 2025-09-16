羽田美智子＆剛力彩芽、プライベート感満載『信州ローカル線の旅』思い出の地で本音あふれ出す【コメントあり】
BSテレ東は23日午後7時から、『地酒で乾杯！ほろ酔い仲良し旅〜信州ローカル線の旅〜』を放送する。
【番組カット】あふれる仲の良さ！ぎゅっと手をつないだ羽田美智子＆剛力彩芽
大人の女子旅へ出発！舞台での共演をきっかけに親交を深めた俳優の羽田美智子と剛力彩芽は、互いを「みいちゃん」「めいめい」と呼び合うほどの仲の良さ。そんな2人がプライベート感満載の大人の女子旅に出発する。
今回の旅の舞台は、酒・食・絶景の宝庫、信州。タイトル通り、信州のおいしい酒で乾杯しながら巡る。ぶどう畑で味わうプレミアムワインや、信州牛や信州サーモンといった絶品ご当地グルメに舌鼓を打ったり、小諸の絶品そばで地酒を堪能したりと、大人だからこそ楽しめるぜいたくな旅を満喫する。
旅の道中では、カメラを片手に信州の風景を切り取る剛力の感性豊かな一面や、旅好きの羽田が独自の視点で信州の文化や歴史に触れる姿が。さらに思い出の場所で、思わず本音があふれ出す。
【コメント】
■羽田美智子
私と感性がとても似ている剛力彩芽ちゃんと2人旅なんですけど、2人の感性がビビッとくるお店とか、場所とか景色とかを巡る濃密な2日間の旅でした。いちばんの見どころはみんなが知りたいと思っている剛力彩芽ちゃんの素顔。飾らない私たち「みいちゃん」と「めいめい」旅を見ていただけたらうれしいです。
■剛力彩芽
本当に、純粋に楽しかった。
まだまだ行きたいお店がいっぱいあったんですけど、とにかく羽田さんがお話を聞くのが上手すぎて、私は勝手に勉強させてもらっていたし、愛される秘けつを教えてもらった旅だなってすごく感じました。信州のおいしいお酒やご飯、自然が素晴らしいとか、本当に見どころがいっぱいな楽しい旅に、あと笑いが止まらない旅になりましたね。
