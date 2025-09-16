◇大相撲秋場所3日目（2025年9月16日 東京・両国国技館）

大相撲秋場所は16日、東京・両国国技館で3日目の取組が行われた。結びの一番では横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が優勝経験のある西前頭筆頭・阿炎（31＝錣山部屋）を力強く押し倒し、3連勝を決めた。阿炎が宙に舞うように土俵を割った豪快な押しに、場内からは大きなどよめきが起こった。

同じく横綱・豊昇龍は東前頭2枚目・伯桜鵬を上手投げで下し、盤石の3連勝を飾った。

初日から3連勝を狙う大関・琴桜は、新小結・安青錦と激突。安青錦がまわしにこだわらず下から果敢に攻め込み、琴桜を押し出して2勝目を挙げた。21歳の若武者の勝利に場内は大歓声に包まれた。

大関昇進を狙う関脇・若隆景は東前頭筆頭・玉鷲に低い姿勢で攻め込んだが、一瞬の隙を突かれていなされ、土俵際で押し出されて2敗目を喫した。玉鷲は初白星を挙げた。

名古屋場所で初優勝した東前頭5枚目・琴勝峰は、西前頭3枚目・豪ノ山と激しいぶつかり合いを繰り広げ、最後は押し出して2勝1敗とした。

3日の取組を終え、全勝力士は横綱・大の里、豊昇龍、関脇・霧島、東前頭17枚目・竜電、東前頭8枚目・宇良の5人となった。