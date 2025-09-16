¡ÚÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô¡ÛÆ»¤Î±Ø¡ÖÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡×¤ÏÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â1ÆüÃæÍ·¤Ù¤ë¡ª
ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¤Ï¡ÖÆ»¤Î¸ò¤ï¤ê¤¬¡¢¿Í¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò´ðËÜÍýÇ°¤Ë¡¢À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ÎÉÙ»Î»³¤ÈÆüËÜ»°ÂçµÞÎ®¤ÎÉÙ»ÎÀî¤ò´ãÁ°¤Ë¹½¤¨¤ëÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÈÌÆ»¤Î¸©Æ»10¹æ¤ÈÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÁÐÊý¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó350Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£
4³¬·ú¤Æ¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÏÅ¸Ë¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¼¼Æâ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÂÎ¸³»ÜÀß¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡¢Å¸Ë¾¥é¥¦¥ó¥¸¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Î¤Û¤«¡¢²°³°¤ËÌÌ¤·¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²°Âæ¥¨¥ê¥¢¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤äÇÀ»ºÉÊ¤ò°·¤¦ÃÏ¾ì»ºÉÊÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¡£
ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©ÉÙ»ÎÀî¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê¾å¤ê¡Ë¤È·Ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç´ÑÍ÷¼Ö¥Õ¥¸¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤¤¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤ÇÍ·¤Ü¤¦
»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê´Ä¶¤ä²Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡ÖÂÎ¸³´Û¤É¤ó¤Ö¤é¡×¡¢Ä¾·Â14m¤Î¥É¡¼¥à¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤à¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ö¤ï¤¤¤ï¤¤·à¾ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³´Û¤É¤ó¤Ö¤é¤Ë¤Ï¼¼Æâ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢´ÛÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡¢¥¯¥¤¥º¡¢¼Â¸³¶µ¼¼¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¶µ¼¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿È¶á¤Ê²Ê³Ø¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï18¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£Å¸¼¨¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿ô¥«·îÃ±°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤ä½ÕµÙ¤ß¤Ê¤ÉÄ¹´üµÙ²Ë¤Ë¤ÏÂç·¿´ë²èÅ¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏºÇÂç¤Ç2000Ëü¸Ä¤ÎÀ±¡¹¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëºÇ¿·±Ô¤ÎÅê±Æµ¡¡ÖMEGASTAR¡¼¶A¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ö¤ï¤¤¤ï¤¤·à¾ì¡×¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±§Ãè¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢±ÇÁü¤ä²»¶Á¤Îµ¡Ç½¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ÈÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»¶Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ²óÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç½é²ó¤Ï10»þ¡Á¡£ÈÖÁÈÆâÍÆ¤äÅê±Æ»þ´Ö¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°HP¤Ç»öÁ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÂÎ¸³´Û¤É¤ó¤Ö¤é¡×¡¦¡Ö¤ï¤¤¤ï¤¤·à¾ì¡×¡Ê¡Ö¤¿¤¤¤±¤ó¤«¤ó¤É¤ó¤Ö¤é¡×¡¦¡Ö¤ï¤¤¤ï¤¤¤²¤¤¸¤ç¤¦¡×¡Ë
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë620±ß¡¢»Ò¤É¤â¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡Ë310±ß
£²¤Ä¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í1150±ß¡¢»Ò¤É¤â570±ß
ÀÅ²¬¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âç½¸¹ç¡ªÉÙ»Î»³¤ÎÄ¯Ë¾¤âÈþ¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È
ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¤Ï¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥ì¥¹¥È¥é¥ó½Ù²ÏÏ©¡×¤Ï³¤Á¯Ð§¤ä¥Ô¥¶¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢ÏÂ¿©¤âÍÎ¿©¤âÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼ËÉÙ¤ÊÅ¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÃÏ¾ì»º¤Î¥·¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡Öºù¤¨¤Ó¤È³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¤Î¥Ô¥¶¡×¡£³øÍÈ¤²¤Ë¤·¤¿ºù¥¨¥Ó¤È¥·¥é¥¹¤Î±öµ¤¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ë¤Î¹á¤êË¤«¤ÊÀÅ²¬¤é¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ºù¥¨¥Ó¤È³øÍÈ¤²¥·¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡×1580±ß¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤Ð¡¢Ð§Êª¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦3³¬¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤â¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¡£ÀÅ²¬»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î·Ü¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡ÖÌÍ¤ä¿ß ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀÅ²¬Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬»º¤Îºï¤êÀá¤È¤Ê¤ë¤È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿¿Âä¤Î¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥¯¿¼¤¯¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²°³°¤ËÌÌ¤·¤¿²°Âæ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ã½è¡×¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£
¤¿¤³¾Æ¤¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Öµæ¶Ë¤ÎÀ¸¥¸¥å¡¼¥¹ M¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ÂÄÅ°é¤Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ß¤«¤ó¡Ö¼÷ÂÀÏº¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤â¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º1ÇÕ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤ß¤«¤óÌó7¸ÄÊ¬! Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¤ÎÄêÈÖ¤ß¤ä¤²¤«¤éÃÏ¸µÌ¾»ºÉÊ¤Þ¤ÇÂ·¤¦¤ª¤ß¤ä¤²½è
Í·¤ó¤Ç¤ªÊ¢¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢3³¬¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¤ªÅÚ»º½è ¥µ¥ó¥í¥¯¡×¤Ç¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄêÈÖÌÃ²Û¤«¤é³¤»ºÊª¡¢ÇÀ»ºÊª¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡ÖÉÙ»ÎµÜ¤ä¤¤½¤Ð¡×¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÆâÆþ¸ý¶á¤¯¤Ë¤ÏÉÙ»Î»Ô¤Ë¤¢¤ë±ö¿ÉÀìÌçÅ¹¡Ö½Ù²Ï²°²ìÊ¼±Ò¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡£
¾ï»þÌó40¼ï¤Î±ö¿É¤¬¤¢¤ê¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¤¥«±ö¿É¡Ö²ìÊ¼±Ò¤Î¤¤¤«±ö¿É¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Å¥¨¥Ó¤äÀ¸¥·¥é¥¹¤Ê¤É°ìÌ£°ã¤Ã¤¿±ö¿É¤â¡£¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
»¨²ß¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥À¥µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤äÌ¾»º¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö¥À¥µ¤¤¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯°ìÉÊ¡£ÀÅ²¬¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ß¤É¤³¤í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ª Àä·Ê¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦
¤³¤Á¤é¤Ï4³¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾¥é¥¦¥ó¥¸¡£ÉÙ»ÎÀî±Û¤·¤ÎÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¡¢ÍøÍÑÌµÎÁ¡¢°û¿©¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤âOK¡£¼«Í³¤ËÃÆ¤±¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÉÙ»ÎÀî¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê¾å¤ê¡Ë¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÉÙ»ÎÀî¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê²¼¤ê¡ËÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÂç´ÑÍ÷¼Ö¥Õ¥¸¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤«¤éÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é¤â°ìÈÌÆ»¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å²¼Àþ¤ÏÄ¾ÀÜ¹Ô¤Íè¤¬¤Ç¤¤º¡¢²¼¤êÀþ¤«¤é¾å¤êÀþ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï°ìÈÌÆ»¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡£
¾Ü¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó¤äÃó¼Ö¾ì¾ðÊó¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.fujikawarakuza.co.jp/
¢£Âç´ÑÍ÷¼Ö¥Õ¥¸¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¡Ê¤À¤¤¤«¤ó¤é¤ó¤·¤ã¤¹¤«¤¤¤Ó¤å¡¼¡Ë
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌ700±ß(3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡Ë
¢£Æ»¤Î±Ø¡ÖÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡×¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤¡Ö¤Õ¤¸¤¬¤ï¤é¤¯¤¶¡×¡Ë
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô´äÊ¥1488-1
TEL¡§0545-81-5555
³«´Û»þ´Ö¡§9¡Á20»þ¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
