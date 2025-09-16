°¦ÃÎ¤Ç¡ÈÅÚÃÏ²Á³Ê¥È¥Ã¥×¡É¤Ï¤É¤³¡©¾¦¶ÈÃÏ¤Ï10Ç¯Ï¢Â³Æ±¤¸¾ì½ê 1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1970Ëü±ß ½»ÂðÃÏ¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó1ÃúÌÜ¤¬13Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×
ÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î1Æü»þÅÀ¤Î²Á³Ê¤ÎºÇ¿·¥Çー¥¿¤¬¤¤ç¤¦¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÊÂÀÅÄÍºéµ¼Ô¡Ë
¡Ö¾¦¶ÈÃÏ¤Ç²Á³Ê¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡Ù¤¬·ú¤Ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡×
°¦ÃÎ¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤Ï¡¢10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ¾¸Å²°±ØÁ°¤¬ºÇ¤â¹â¤¤²Á³Ê¤Ë¡£¤½¤Î³Û¡¢1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1970Ëü±ß¡ªÁ´¹ñ¤Ç¤â10ÈÖÌÜ¤Î¹âÃÍ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢½»ÂðÃÏ¤Î²Á³Ê¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó1ÃúÌÜ¡£
²Á³Ê¤Ï1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë185Ëü±ß¡¢ÄÚÃ±²Á¤ÇÌó610Ëü±ß¤Ç¤¹¡ª
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ÊÅÚÃÏ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÇÇ°¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ù¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤«Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤ë¡×
¡ÖÅÔ¿´Éô¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ìÁê±þ¤ÎÃÍÃÊ¤«¤Ê¤È¡×
¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¶á¹Ù¤Î½»ÂðÃÏ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
JR¤Î¿·²÷Â®¤ÇÌ¾¸Å²°±Ø¤Þ¤ÇÌó16Ê¬
¡ÊÂÀÅÄµ¼Ô¡Ë
¡ÖÂçÉÜ»Ô¤ÏµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½»ÂðÃÏŽ¥¾¦¶ÈÃÏ¤È¤â¤Ë¾å¾ºÎ¨1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÂçÉÜ»Ô¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢½»ÂðÃÏ5.3%¡¢¾¦¶ÈÃÏ7.7%¡£¤É¤Á¤é¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç°¦ÃÎ¸©°ì¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¡¢¿·²÷Â®¤À¤È2±Ø¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦³Ú¡×
ÂçÉÜ±Ø¤«¤éÌ¾¸Å²°±Ø¤Ø¤Ï¡¢JR¤Î¿·²÷Â®¤ÇÌó16Ê¬¡£
°ÜÆ°»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Ö¶á¤µ¡×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂçÉÜ»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤âÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î ¾¾¸¶¹§Ê¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬¤«¤Ê¤ê¼ê¸ü¤¤¡£¼ã¤¤»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ëÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Èæ³ÓÅª¹â¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂçÉÜ»Ô¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Êü²Ý¸å¥¯¥é¥Ö¤Î±äÄ¹ÍÂ¤«¤ê¡£ÄÌ¾ï¤Ï¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢´õË¾¼Ô¤Ï·î1Ëü±ß¤Î±äÄ¹¼ê¿ôÎÁ¤Ç¡¢¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Ä®¡£ÎÉ¤¤Ä®¤À¤È»×¤¦¡×
Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤ÇÄÌ±¡Ž¥Æþ±¡Èñ¤Î¡Ö¼«¸ÊÉéÃ´¥¼¥í¡×
º£·î¤«¤é¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÄ«8»þ¤Þ¤Ç¡¢»ùÆ¸¤ò¸«¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢»î¸³Åª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£
¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ë¤È¡ËÍî¤ÁÃå¤¯»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤âÎÉ¤¤¤·¡¢»ä¤â³Ú¡×
Â¾¤Ë¡¢ÊÝ°é±à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÌµÎÁ¤Ç»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤ä¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤ÇÄÌ±¡ÈñŽ¥Æþ±¡Èñ¤Î¡Ö¼«¸ÊÉéÃ´¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¼è¤êÁÈ¤ß¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¡ÊÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¡Ë»Ò¤É¤â¤¬ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡ÖÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦Á°¤Ë¡¢ÂçÉÜ¤Î»ùÆ¸´Û¤Ç¿Æ»ÒÂÎÁà¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ç¤Ï¡¢¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëÅÚÃÏ¤ÎÃÍÃÊ¡¢º£¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Î¾¾¸¶¹§Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¸©¤ÎÃæ¤ÇÃÏ²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£