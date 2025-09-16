ÀÐÀî¸©¤ÎÃÏ²Á 2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º ²Ã²ì¤ÈÇ½ÅÐ¤ÇÆó¶Ë²½¤¬Á¯ÌÀ¤Ë
ÀÐÀî¸©¤ÎÃÏ²ÁÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬16Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã²ì¤Ç¤Ï¿·´´Àþ¤Î±ä¿¸ú²Ì¤¬Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê·¹¸þ¤ÏÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÎÃÏ²ÁÄ´ºº¤Ï¡¢¸©Æâ19¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î291ÃÏÅÀ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢2025Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¤ÎÅÚÃÏ²Á³Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¤ÎÊ¿¶ÑÊÑÆ°Î¨¤Ï¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¥×¥é¥¹1.0¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢½»ÂðÃÏ¤Ï¥×¥é¥¹0.6¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¡¢¾¦¶ÈÃÏ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹1.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È3Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â²Á³ÊÃÏÅÀ¤Ï¶âÂô»Ô¤ÎËÜÄ®2ÃúÌÜ¤Ç¡¢1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï118Ëü±ß¤È¡¢ËÌ¿®±Û5¸©¤Ç¤ß¤Æ¤â13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö°û¿©Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¶âÂô»ÔÌÚÁÒÄ®¡£´Ñ¸÷µÒ¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤¬ÃÏ²Á¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾¦¶ÈÃÏ¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì±ä¿¤Ê¤É¤Ç¡¢¶âÂô»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò»³»Ô¤äÌî¡¹»Ô»Ô¡¢Ç½Èþ»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¤Ï¾å¾º¡¢Ç½ÅÐ¤Ï²¼Íî´ðÄ´
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡ÖÇò»³»Ô¤ÎÉÙ¸÷»ûÄ®¤Ç¤¹¡£ÂðÃÏ³«È¯¤Ë¤è¤ê¼þÊÕ¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢½»ÂðÃÏ¤Ç¤ÏÇò»³»Ô¤ä¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÌî¡¹»Ô»Ô¤äÇ½Èþ»Ô¤Ç¤âÃÏ²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ç½ÅÐÃÏ¶è¤Ç¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤«¤é¤ÎÉüµìÉü¶½¤ÎÆ°¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²¼Íî´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²Á¸ø¼¨Ä´ººÀÐÀîÊ¬²Ê²ñ¡¦À¾¶¿¸ç ÂåÉ½´´»ö¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÅÚÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬ÉüµìÉü¶½¤¹¤ë¤Î¤ËÈæÎã¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼ûÍ×¼«ÂÎ¤¬¼å¤¤¡×
¸©¤Ç¤Ï²Ã²ì¤ÈÇ½ÅÐ¤Ç¤Î2¶Ë²½¤ÎÆ°¤¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£