¡¡¸µ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡Ê42¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò²°·ÁÁ¥¤Ç³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¡¢40ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÌ¤Á¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¤ÏºÌ¤Á¤ó¤Î»ö¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³§¤ó¤Ê¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿ ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ËÂç¹¥¤¤ÊºÌ¤Á¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¾å¸Í¤È¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡Ê45¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê41¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡Ê48¡Ë¡¢¸µ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îß·Êæ´õ¡Ê47¡Ë¤È¼«¿È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÅöÆü¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¾å¸ÍºÌ¤Á¤ã¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤³¤Î²ñ¤Ï¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ³°À¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¤Î¥±¡¼¥¡¢´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤40ºÐ¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤«!!!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
