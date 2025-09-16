¡ÚÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ10.1È¯Áö¡Û¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬ÁªÄêÇÏ¤Ë¡¡½©¤ÎÌÜÉ¸¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºC¤Ø¤³¤³¤«¤é»ÏÆ°
¡¡ÀéÍÕ¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤ÏJpn2¡ÖÂè72²óÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¡×¡Ê10·î1Æü¡¢Á¥¶¶¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡ËÁªÄêÇÏ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âJRA¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡áÌðºî¡Ë¡£½Õ¤Ï¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC3Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£½©¤ÎÂçÌÜÉ¸¤ÏºòÇ¯3Ãå¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê11·î1Æü¡¢ÊÆ¥Ç¥ë¥Þ¡¼¡Ë¤À¡£
¡¡9·î¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë·ªÅì¤Ø¤Èµ¢±¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤òÁö¤Ã¤ÆÅÏÊÆ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¡£½ÂÅÄ½õ¼ê¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¶ìÏ«¤»¤º¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¡¼¥·¥ã¡Ê²´7¡á°¦ÃÎ¡¦º£ÄÅÇî¡ËÌ¤Äê
¥¥ó¥°¥º¥½¡¼¥É¡Ê²´6¡á·ªÅì¡¦»ûÅç¡ËÌ¤Äê
¥®¥¬¥¥ó¥°¡Ê²´7¡áÁ¥¶¶¡¦°ð±×¡ËÌ¤Äê
¥µ¥ó¥È¥Î¡¼¥ì¡Ê²´4¡áÂç°æ¡¦¹Ó»³¡ËÌ¤Äê
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ê²´11¡á°¦ÃÎ¡¦º£ÄÅÇî¡ËÌ¤Äê
¥·¥·¥å¥Õ¥©¥¹¡Ê²´4¡áÁ¥¶¶¡¦º´Æ£ÂÀ¡ËÌ¤Äê
¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡á·ªÅì¡¦Ìðºî¡Ëºä°æÎÜÀ±
¥Û¥¦¥ª¥¦¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡Ê¥»¥ó9¡áÁ¥¶¶¡¦º´Æ£ÂÀ¡ËÌ¤Äê
¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ê²´5¡á·ªÅì¡¦À¾±àÀµ¡ËÌ¤Äê
¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´7¡áÁ¥¶¶¡¦Ä¥ÅÄµþ¡ËÌ¤Äê
¥é¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡Ê²´8¡áÀîºê¡¦ÆâÅÄ¾¡¡ËµÈ¸¶´²¿Í
¥é¥¤¥é¥Ü¥ó¥É¡Ê²´6¡áÁ¥¶¶¡¦¿·°æÀ¶¡ËÌ¤Äê
¥ê¥ó¥¾¥¦¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ê²´9¡áÂç°æ¡¦¹Ó»³¡ËÌ¤Äê
¥ì¥ô¥©¥ó¥È¥¥¥ì¥Ã¥È¡Ê²´4¡á·ªÅì¡¦Ìðºî¡ËÌ¤Äê