長岡市の50代の女性が、合計約885万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害にあったことがわかりました。



警察によりますと、長岡市に住む50代の女性は7月上旬ごろ、マッチングサイトで『男性』を名乗る者と知り合いSNSでメッセージのやりとりを重ね、ドルへの投資を勧められました。



それを信用した女性は、指定された口座に合わせて40万円を投資をしたところ8万円の利益が出て48万円が戻ってきました。さらに女性は1000万円をドルに投資する話を持ちかけられ、7月17日と翌日に合計615万円を指定の口座に送金するとインターネットサイト上では利益が出ている様なウソの表示になっていたということです。



さらに、投資用のSNSアカウントから「お金を受け取るには電信為替申請費用を払う必要があります」とメッセージが届き、女性は8月1日と4日に合計約270万円を指定された口座に送金しました。その後、再び投資用のSNSアカウントから「お金を引き出すにはリスク保証金が必要です」などのメッセージが届き、不審に思った女性が『男性』と連絡が取れないことから警察に相談し被害が発覚しました。

被害金額は、合計約885万円です。