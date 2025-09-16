プロ野球のファームは16日、イースタン・リーグでナイターを含めて4試合が行われた。

巨人は西武戦（カーミニークフィールド）に延長10回、6―3で勝利。2年ぶり29度目となるイースタン・リーグ優勝を決めた。先発・グリフィンは5回4安打1失点で、5番手・馬場が1回無安打1奪三振無失点で1勝目（1敗13セーブ）。ドラフト3位・荒巻（上武大）が7回の3号2ランなど2安打、育成選手の中田が2安打。西武先発・菅井は5回1/3を5安打1失点。ドラフト1位・斎藤（金沢）が2安打を放った。

ロッテは楽天戦（森林どりスタジアム泉）で17安打を放って11―5。育成選手の勝又が4安打1打点、アセベドが3安打、ドラフト2位・宮崎（ヤマハ）が2安打5打点。荻野と石垣が2安打2打点をマークした。先発・唐川は2回2安打無失点で、3番手・中村稔が3回3安打1失点で4勝目（2敗2セーブ）。楽天先発・ヤフーレは4回0/3を10安打8失点で4敗目（1勝）。ドラフト5位・吉納（早大）が7回に5号ソロ。吉野とゴンザレスが2安打。

日本ハムはDeNA戦（鎌ケ谷）に4―0で完封勝利。先発の育成選手・中山が2回無安打無失点で、2番手・松岡が1回1安打無失点で3勝目（3敗）を挙げた。上川畑が8回の1号ソロなど2安打、マルティネスが2安打1打点、有薗が2安打。DeNA先発のドラフト4位・若松（四国・高知）は4回5安打4奪三振2失点で3敗目（2勝）。