¡¡»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤ÎÊ¡ÅÄÎÉÉ§»ÔÄ¹¤Ï16Æü¡¢ÃæÃ«¸µ¡¦ËÉ±ÒÁê¤ÈËÉ±Ò¾Ê¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ºßÆüÊÆ³¤·³¤¬´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç17Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¶õÊì´ÏºÜµ¡¤ÎÎ¦¾åÎ¥ÃåÎ¦·±Îý¡ÊFCLP¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áû²»Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤·¤Æ¡ÖÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ãæ»ß¤òÊÆÂ¦¤Ëµá¤á¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢ÂÐ½èÎÏ¶¯²½¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë·±Îý¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼Â»Ü¤Ï¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¸©Ì±¤Ë¿´ÇÛ¤äÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¡£Áû²»¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÊÆÂ¦¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤Ï³°Ì³¾Ê¤Ç´ä²°µ£³°Áê¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¡£