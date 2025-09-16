キーコーヒー、プレミアムコーヒーに特化した新店『PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店』を9月17日にオープン/「氷温熟成珈琲」6種を新開発

キーコーヒー株式会社は、プレミアムコーヒーの販売に特化した新ブランドの直営ショップ『PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店』を2025年9月17日にオープンする。それに伴い、9月16日にメディア向け内覧会が開催された。コーヒーの試飲や、広報チームによる新店舗のコンセプトの説明がなされた。

PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店

『PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店』は、キーコーヒーがこれまで百貨店などの直営ショップで培ってきたノウハウをもとに、よりグレードの高いサービスを提供する新ブランドの店舗。プレミアムコーヒーに特化した商品ラインアップを展開する。店舗で販売される全てのコーヒーは店内に併設されたカウンター「DI CLASSE BAR」にて味わうことができる。店頭スタッフとコミュニケーションを取りながら、「すっきり飲みやすいものがいい」「しっかり苦味があるものがいい」などの好みを伝えて、オススメを選んでもらうことも可能だ。テイスティングは「氷温熟成珈琲」6種は無料、一部プレミアムコーヒーは有料。

「DI CLASSE BAR」

「DI CLASSE BAR」販売メニュー例

◆スペシャルティコーヒー(90ml) 価格:各330円(税込)〜。テイクアウトでも提供可能で180ml、702円(税込)〜。

･ブルーマウンテンNo,1クライスデール ナチュラル

･ブルーマウンテンNo,1ブルボン ロングベリー

･パナマ アウロマール ゲイシャ ウォッシュト

など

スペシャルティコーヒー各種

〈『PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE』のコンセプト〉

「DI CLASSE」はイタリア語で「上質な」「ハイクラスな」という意味で、同社の他の直営店と比べても、ワンランク上のコーヒーを提供することがコンセプトとなっている。

広報チームの担当者は、「商品に付加価値があれば、多少価格が高くても購入していただける層が形成されてきた。そういったニーズに応えられるものを提供していきたい」と新店舗のコンセプトを説明した。また、コーヒー通が満足できる店舗を目指しつつ、新しい人や若年層がコーヒーを好きになるきっかけも作りたいと語った。

「若年層にもコーヒーを飲む習慣が広がってきている。とくに、アイスコーヒーが通年飲まれるようになり、若年層にもコーヒーを飲んでもらう機会を増やすチャンスはまだまだあると感じている。併設されているカウンターでは、無料でテイスティングできるものもあるので、気に入った味を見つけて手に取ってもらいたい」(広報担当者)

「DI CLASSE BAR」にてテイスティングも可能

〈「氷温熟成珈琲」のシングルオリジン6種を新たに開発〉

新店舗出店にともない、新たな試みとして、「氷温熟成珈琲」のシングルオリジン6種(ブラジル/マンデリン/コロンビア/エチオピア/グァテマラ/グァテマラ フレンチロースト)が開発された。価格は6種とも、量り売り40gで540円(税込)から。

「氷温熟成珈琲」はキーコーヒーのオリジナルコーヒー。焙煎前のコーヒー生豆を0℃以下の氷温域で一定期間熟成させることで、細胞が均質化し、透明感のあるまろやかな味わいが実現できる。

「氷温熟成珈琲」6種

担当者は、「『氷温熟成』は水分も均質化されるので、焙煎時に熱が均一に通りやすくなる。その結果、まろやかな味わいになり、飲みやすい味が実現できる。シングルオリジンは尖った味が多く、例えばマンデリンは独特な香りだが、『氷温熟成』によって本来の味わいと飲みやすさを両立することができた。この新店舗では『氷温熟成珈琲』6種は無料でテイスティングが可能で、量り売りも40gといった少量から対応しているので、初めての人にもぜひ試してもらいたい」と語った。

【店舗情報】

店舗名 ：PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店

所在地 ：東京都豊島区南池袋1-28-1 B1F

営業時間：10:00〜20:00(百貨店に準ずる)

■キーコーヒー『PREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE 西武池袋本店』公式リリース