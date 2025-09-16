¼óÁê¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¡¡·ÐºÑÏ¢·È¤Î¶¯²½´üÂÔ
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï16Æü¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÎÅê»ñ¶¨Äê¤Ë¼Â¼Á¹ç°Õ¤Ç¤¤¿¤È´¿·Þ¡£¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë¤Ï30°Ê¾å¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ö¥Á¥Ã¥Á»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¿®Íê¤ËÂ¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡£Åê»ñ¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤Ç¾®µ¬ÌÏËüÇî¡ÖÇ§ÄêÇîÍ÷²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Î¾¼óÇ¾¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ÈÙÇÃ×ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£