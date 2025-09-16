¡Ú µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ ¡Û¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤òÂ´¶È¡¡¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê¡¡9Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ö»×¤¨¤Ð¡¢ÇµÌÚºä46¤È½Ð°©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢13Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¡£º£¤ï¤¿¤·¤Ï24ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£¡×¡Ö°ìÃ¶¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤È¤â¤ªÊÌ¤ì¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡£ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¹¹¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉËÜ¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö2025Ç¯11⽉26⽇(¿å)¡¢27⽇(ÌÚ)¤Ë¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öº£¸å¤È¤â¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
