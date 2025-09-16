ドトールコーヒー「焼き芋豆乳オレ」「和梨と葡萄のグリーンティー」など、秋の新メニューを発売/定番コーヒー豆「マイルドブレンド」が秋パッケージに

ドトールコーヒーショップは、2025年9月25日から秋の新メニューを発売する。ラインアップは、「焼き芋豆乳オレ」「和梨と葡萄のグリーンティー」「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」の3品。さらに、新登場の「カマンベールinミラノサンドB エビ･アボカド･サーモン」「チーズソースフライドオニオンドック」「ホットサンド 大豆のミート 〜チーズ&トマト〜」、再登場の「カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ」も同日から発売する。

また、秋の飲食メニュー発売に先駆けて、9月18日からドトールコーヒーショップの定番コーヒー豆「マイルドブレンド」の秋パッケージを、数量限定で販売する。

〈秋の新メニューラインアップ(各税込)〉

◆「焼き芋豆乳オレ(ホット･アイス)」Sサイズ590円〜

鹿児島県産さつまいもの焼き芋ペーストを使用したソースと豆乳を合わせた。ホイップにも焼き芋ソースを混ぜ、芋の風味をたっぷり感じられる。芋のやさしい甘さにカラメルソースの苦味を合わせ、すっきりと飲みやすい後味に仕上げている。トッピングには、クラッシュした芋けんぴや黒ごまを使い、食感も楽しめる。

※豆乳を使用しているが、乳成分を含む。

ドトール「焼き芋豆乳オレ」

◆「和梨と葡萄のグリーンティー」Sサイズ 490円〜

和梨の優しい味わいに、葡萄とオレンジスライスを合わせた、さっぱりとした味わいのグリーンティー。

ドトール「和梨と葡萄のグリーンティー」

◆「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」520円

沖縄県産紅芋のモンブランクリームを、ホイップクリームの上から丁寧に巻き付け、シュー生地でサンドした。シュー生地にはクッキー生地を重ねて焼き上げ、食感のアクセントになるよう仕立てている。

ドトール「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」

〈9月25日から発売の新メニュー(各税込)〉

◆「カマンベールinミラノサンドB エビ･アボカド･サーモン」650円

サーモンとクリームチーズ、レモンピールを合わせたフィリングに、エビとアボカドを組み合わせ、シチリア産レモン果汁を使用したソースをかけた「ミラノサンドB」に、カマンベールチーズをトッピングした。カマンベールチーズによって、味の深みとコクが加わっている。

ドトール「カマンベールinミラノサンドB エビ･アボカド･サーモン」

◆「チーズソースフライドオニオンドック」390円

歯切れのよいさっくりとしたパンにジャーマンソーセージをはさみ、コクのあるチーズソースをかけた。チーズソースには、フレッシュなクリームチーズ、コクのあるカマンベール、チーズフォンデュに使われるエメンタールチーズの3種を使った。仕上げに乗せたフライドオニオンの食感がおいしさを引き立てるという。

ドトール「チーズソースフライドオニオンドック」

◆「ホットサンド 大豆のミート 〜チーズ&トマト〜」590円

「大豆のミート」を使用したサンドをリニューアルした。よりおいしく「大豆のミート」を食べられるよう、野菜と豆のトマト煮にチーズをたっぷりかけてボリュームのある仕立てにしている。

※「大豆のミート」は大豆を主原料としている。

※動物性食材を含む。

ドトール「ホットサンド 大豆のミート 〜チーズ&トマト〜」

◆「カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ」480円

再登場メニュー。肉のうまみと野菜の甘みを感じられる香り豊かなボロネーゼソースと、深い味わいをさらに引き立てるクリーミーなホワイトソースに、素揚げしたナスとチーズを合わせた。

ドトール「カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ」

〈秋限定パッケージのコーヒー豆〉

9月18日からは、ドトールコーヒーショップ定番人気のコーヒー豆「マイルドブレンド」を秋パッケージで数量限定販売する。9月25日からは、店舗入口の装飾も秋仕様に変わるという。

◆「マイルドブレンド」

コーヒー豆(200g)、税込1,090円

香り高く、甘みのあるコーヒーを追求し、バランスのとれた味わいに仕上げている。数量限定のため、店舗の在庫がなくなり次第、通常パッケージで販売する。

ドトール「マイルドブレンド」秋パッケージ