メ～テレ（名古屋テレビ）

スマホは「1日2時間以内」を目安とする愛知県豊明市の、いわゆる「スマホ条例案」。16日、本格的な審議が行われました。賛否の議論が巻き起こった注目の条例案、議論の行方は？

大きな注目を集めた、豊明市の条例案。

対象はすべての市民で、生活で必要な時以外のスマホなどの使用を1日当たり2時間以内を目安とするものです。

18歳未満の場合、小学生以下は午後9時、中学生以上は午後10時を目安とします。

それ以降は使用を控えるよう促すことなどが盛り込まれています。

16日の委員会では、1日のスマホ使用時間を「2時間」とした根拠について問う声が上がりました。

「具体的に2時間という数字についてどういった意見が交わされたのでしょうか」（藤江真理子 市議）

「2時間というこの時間がすごく先走ってしまっている『目安なんだよ』という表現なのか、この2時間は大きなポイントになると思う」（毛受明宏 市議）

スマホの適正利用を目指して一石を投じたのは豊明市の小浮正典市長。「2時間はあくまで目安だ」として反論しました。

「一律を求めているものではないと。自分たちとしては睡眠時間をきちんと確保してもらい、家族とのコミュニケーションをきちんととっていただく。それが自分たちの目指している姿である」（豊明市 小浮市長）

スマホの利用時間を適正にすることで市民の健康維持や家族との時間確保につながると主張する市側に対し、こんな懸念点が示される一幕も。

「家庭や学校・地域では自分にとって見つからない居場所というものが、スマートフォンなどを使ったゲームであったりSNSなどには見つかるという場合があると思う。その居場所や、つながる機会がこの条例案によって少なくなってしまうということが考えられると思う」（郷右近 修 市議）

委員会での審議は賛否が分かれ、2時間以上に及びました。

賛否うずまく「スマホ条例案」

「行政が一定の方向性を示し、市民に考えるきっかけを提供することには一定の意義があると考える」（賛成派 一色美智子 議員）

「説明をお聞きすればするほど、なぜ条例なのかなと」（反対派 藤江真理子 市議）

午後0時半すぎ。委員会の採決では、所属する議員7人のうち賛成4・反対3という結果に。かろうじて賛成多数となり、委員会としては「スマホ条例案」は可決されることになりました。

ただ市民への情報提供、意見集約の機会を確保することなどを盛り込んだ付帯決議があわせて可決されました。

「市民の皆さんに誤解が生まれないように、自分たちとしてはこの条例案を広く周知させていく義務があると認識している。」（豊明市 小浮市長）

いまだ賛否がうずまく「スマホ条例案」。22日の本会議で可決されれば、10月1日に施行されます。