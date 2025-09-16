「あれは私でした」妻夫木聡×大友啓史×真藤順丈が語る「広瀬すずと沖縄の女性」

9月9日に行われた映画『宝島』東京プレミアのレッドカーペットで、主演の妻夫木さんが「#顔大きくてごめんなさい」と仲間の名前をインスタグラムに投稿。その団結した親し気な様子が注目された。その「親し気」は沖縄はじめ全国を回っていることから生じているというより、「想いを一緒に物を作った」ことで確固たるものになっている気がする。

戦後80年たった2025年の今も、世界で戦争が続いている。だからこそ人が人を殺し合う愚かさを共有しなければならないと、戦争に関する番組や書籍、記事も改めて注目された。ただ日本の中でも、同じ国にいながらも一部の地域の人たちだけが「終戦」から取り残されていた事実を、改めて見つめなおす必要がある。その舞台となったのが沖縄だ。

真藤順丈さんが直木賞を受賞した『宝島』が大友啓史監督によって実写映画化、9月19日に全国で公開となる。それを記念して、「小説現代」に掲載される記事より先行で抜粋の上、妻夫木さん、大友監督、真藤さんの鼎談を紹介。前編では「沖縄の映画」への思いをお伝えした。後編では広瀬すずさんが演じるヤマコをはじめ「沖縄の女性」のことをお届けする。

すずさんに託した「太陽のような存在」

――真藤さんの新作『英雄の輪』でも描かれているように、沖縄の歴史のなかには男女問わず、たくさんの英雄がいた。中でも小学校の教師として米軍機の墜落事故に遭うヤマコの姿が印象的だ。真藤さんは、ヤマコを広瀬さんが演じると聞いたときどう思ったのか。

真藤順丈（以下、真藤）：広瀬さんは年齢に対して若々しい印象があって、ヤマコを演じるには若すぎないかなと思いましたが、完成した映画を観ると杞憂でした。二十年という長い歳月を演じているのに、どの年代においても違和感がまったくなかった。

なんていうのかな、凜として綺麗な目をした野生動物みたいですよね。役作りはもちろんなさっているだろうけど、勘やセンスの良さが先に立って、野性や瞬発力を活かして演じられている印象があります。

大友啓史（以下、大友）：原作のヤマコは「大女」だと真藤さんは描かれているので、本来、すずちゃんとはイメージが少し違うんですよね。

原作のヤマコには肉体的な強さがあるんですが、すずちゃんには「自分が真ん中に行かなきゃいけないんだ」という精神的な強さを表現してほしいと思いました。だから「ヤマコには太陽でいてほしい」とだけ伝えたんです。そう言ったらどう解釈してくれるのかなと思って。僕らはそうやって時々役者を試すことがある（笑）。

そうしたらすずちゃんは「太陽というものは、曇ろうが、雨が降ろうが、いつも中心にある」みたいな芯の部分をすぐに理解してくれた。

真藤：すごいですね、天性の役者なのかな。映画でも描かれる米軍機墜落事故以降、ヤマコは反基地や返還運動のデモにも参加するようになる。あの時代の沖縄の女性、とりわけ教員たちは「島ぐるみ闘争」の旗頭になってきた。

僕にとっても救いでした

――妻夫木さんは、広瀬さんとのシーンが多かったが、ヤマコというキャラクターにどんな感想を持っているのだろうか。

妻夫木聡（以下、妻夫木）：グスクにとっては、救いのような存在だったと思います。グスクはオンちゃんがいなくなってから、沖縄とアメリカ、警察と民間人などいろんなものの狭間で苦悩し続けた。正義とは何かと、自問自答しながら生きる人だと思うんですけど、その精神の支えになっていたのがヤマコだったのではないでしょうか。

撮影現場でもそうでしたね。すずちゃん演じるヤマコがまさに太陽のような存在で居続けてくれて、僕にとっても救いでした。原作のグスクとヤマコの関係と、映画のそれは少し濃度が違うのですが、根っこのところで強い絆で結ばれている。すずちゃんともその感覚を共有できたと思います。観てくださる皆さんにもそれが伝わったらいいなと思っています。

――妻夫木さんは『涙そうそう』（2006）という沖縄を舞台にした映画に出演し、とても親しい人もいるという。広瀬さんはじめ他のキャストの方とは役作りについてどのようなお話をしたのか。

妻夫木：僕以外、沖縄に縁があるわけではなかったので、まずその土地の文化に触れてもらえたらと思いました。親友のお義母さんが琉球舞踊の先生だったので、みんながどんな感じでカチャーシーを踊るのか、どんな宴会をしているのか、リアルな部分を見てもらおうと、すずちゃんと瑛太を連れて行ったこともありました。

ただ行ってみたら、みんなすずちゃんたちに舞い上がっちゃって、踊りどころじゃなくなってしまって（笑）。最終的に「カチャーシーはね、自由でいいのよ」っていう話をしてくれましたけど。

僕の役作りの方法はとても遠回りだと思っていて。だから他の人に押しつけることはしなかったんですが、ひとつだけ、先にお話しした「佐喜眞美術館」にだけは行った方がいいよとは伝えましたね。

真の主役は女性たち

――広瀬さんが演じるヤマコは、「戦果アギヤー」として米軍基地の中に入りたいと言ってもフェンスの中に入ることを許されずにいた。しかし、沖縄の混沌の中で犠牲になるのは、女性や子どもたちが多かった。そんな現状を変えるべく、ヤマコをはじめ多くの女性たちがデモで声をあげるシーンがある。

大友：沖縄の歴史を勉強すればするほど実感するのは、やはり戦争、さまざまな争いで犠牲になるのは、子どもやお年寄り、そして女性たちなんですね。沖縄は戦争が終わったあとも、アメリカ軍の統治下において理不尽でやるせない悲劇がたくさん起きた。その矢面に立ち、傷ついていったのはヤマコのような女性たちだったのだろうと思います。

この物語の本当の主役は「女性たち」だったんじゃないかなと思っています。

真藤：実際、ヤマコとまったく同じ境遇で小学校の教員をされていた年配の方から「あれは私です」という感想のお手紙をもらったことがありました。大きな力で踏みにじられるような暴力を経験し、自分たちでこの島を守らねばと立ち上がった女性がたくさんいたんです。

大友：いまの時代、特に若い人などは「デモ行進」というものを少し「怖いもの」だと思っている部分があるかもしれない。でも、この作品のヤマコの感情を通じて考えればわかる。動かざるを得ないんですよ。とにかく動くしかない、自分が出来ることをやらなければ、という感情になるだろう、ということが分かる。

そういったあの時代の女性たちの精神をすずちゃんがしっかり受け取って演じてくれたと感じています。

実際、エキストラに当時のデモに参加していた方がいたそうで。その方が当時の気持ちを泣きながらすずちゃんに伝えてくれたそうです。そういう経験も通して歴史の重みを演技に取り入れてくれたと思います。

真藤さんが描きたかった「その後のヤマコ」

――真藤さんは新刊の『英雄の輪』で、「その後のヤマコ」を主人公にした物語を書いている。

真藤：『英雄の輪』は6編からなる短編集で、それぞれ描いた時代が異なっています。敗戦の直後もあれば、1970年代後半もある。『宝島』の人物たちは1970年代にはだいたい40代の前半。そういう年齢になって、何をしているのか知りたいのは誰かと考えたときに、真っ先に浮かんだのがヤマコでした。まだ独り身なのか、教員はつづけているのか、オンちゃんのことは吹っ切れたのかと……。

他の小説でも続編というものを書いたことはなくて。だけど『宝島』に関しては書く前と書いた後で、僕自身が細胞をねこそぎ入れ替えられてしまったような作品だから。書ききれていないことがあると思っているし、現実とも地続きというか、もう何年もおなじ土地に勝手に踏みとどまっているような感覚です。

ヤマコが登場するのは「ナナサンマル」という短編です。「ナナサンマル」というのは1978年7月30日に沖縄で実施された交通改革のこと。アメリカ統治下の沖縄は、交通ルールもアメリカ式で、左側通行の本土とは逆だった。それをたった一晩で日本式に変えることになったのが「ナナサンマル」。慣れないルールで交通事故が起こる危険性もあるし、標識も信号も全部替えなきゃいけない、人命がかかった大きな変更でした。短編ではその一夜に起きた出来事を書いています。

編集者にも大言壮語と笑われるので言ってませんが、基地が返還されるか、沖縄が首都になるか、どういう形にしろ「本土なみ」が果たされるまでは、僕が死なないかぎり沖縄の物語を書き継いでいこうと思っています。

『宝島』

出演：妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太

筭本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、ピエール瀧、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮、デリック・ドーバー （※筭本晋也さんの「筭」は「ヽ」のある旧字体になります）

監督：大友啓史

原作：真藤順丈『宝島』（講談社文庫）

2025年9月19日(金)より全国公開

配給：東映／ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

