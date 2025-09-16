¹áÀî¸©¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡¡¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®ÉÕ¶á¤Ç1»þ´Ö¤ËÌó90mm¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¡¡¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤â
¹â¾¾¶õ¹Á¡¡16Æü¡¡¸á¸å5»þ¤´¤í
¡¡16Æü¸á¸å¡¢¹áÀî¸©¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å4»þ37Ê¬¤Ë¤ÏµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï16Æü¸á¸å¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å4»þ37Ê¬¡¢¹áÀî¸©¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸á¸å4»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó90mm¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾¶õ¹Á¤Ç¤Ï²Æì¤«¤é¤ÎÊØ¤ËÂçÉý¤ÊÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ä´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÅþÃåÊØ¤âÃåÎ¦¸å¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë³êÁöÏ©¤Ç°ì»þÂÔµ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤ÎÊØ¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡16Æü¸á¸å9»þº¢¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤äÍë¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£17Æü¤â²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤Ë¸á¸å¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£