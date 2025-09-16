いいねくれー。アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より「承認欲求モンスター」がプライズフィギュアで登場。12月より展開予定
【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 鎮座獣 承認欲求モンスター】 12月より順次展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』 鎮座獣 承認欲求モンスター」を12月より順次展開する。
本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より「承認欲求モンスター」姿の後藤ひとりを鎮座獣シリーズで立体化したもの。劇中の「いいねくれー」と叫ぶ姿が表現され、かわいい姿が造形されている。
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス