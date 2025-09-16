EXILEのTAKAHIRO（44）が16日、自身のインスタグラムを更新。同郷の大物歌手との2ショット写真を披露した。

TAKAHIROは「大大大大大尊敬する長崎を代表する大先輩、さだまさしさんとお会いし、ご挨拶させていただいた上に、快くお写真までご一緒してくださいました」と報告。「大変ご無沙汰していたにも関わらず、相変わらず素敵な笑顔で、とても優しく迎えてくださり…。緊張しつつも、不思議と心がすっと楽になるような感覚がありました」と伝えた。

「そして、握手をさせていただいた瞬間、全身が熱くなるほどの圧倒的なエネルギーを感じ、胸がいっぱいになりました」と告白。「まだまだ未熟者ではありますが…僕も、地元長崎に少しでも貢献していけるような、そんな歌手を目指し、精一杯精進してまいります」とし、「改めまして本当にありがとうございました さださん、大好きです！！」と2ショット写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「大スターはエネルギーとパワーが満ち溢れてますね」「TAKAHIROさんの考えいつも素敵です」「さださんも長崎ご出身なのですね！！」「お二人ともすてきな笑顔です」「嬉しそう〜」「文章だけで大大大大尊敬してるんだなって伝わります」などの声が集まった。