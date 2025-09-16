¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£°£³¡ó°Â¤Ç£³Æü¤Ö¤ê¾®È¿Íî¡¢¥Æ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£¶¡ó¾å¾º
¡¡£±£¶Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£¸¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£³¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£´£³£¸¡¥£µ£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³Æü¤Ö¤ê¤Ë¾®È¿Íî¤¹¤ë°ìÊý¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤Ï£±¡¥£¶£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£²¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£³£¸£¶¡¥£³£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾®Éý¤Ê¤¬¤é£³ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£¹£´£°²¯£¶£¹£±£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£µÃû£µ£´£¶£±²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£µÆü¤Ï£²£¹£°£±²¯£¹£µ£°£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤ä¤ä¶¯¤Þ¤ëÎ®¤ì¡££±£·¡Á£±£¸Æü¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Î½ªÎ»¸å¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËµÄÄ¹¤¬²ñ¸«¤¹¤ë¡££Æ£Ï£Í£Ã¤ÎÍø²¼¤²·èÄê¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢£±£´¡Á£±£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆÃæ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡×¤ÎÊÆ»ö¶ÈÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢ËÇ°×Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Ï·úÀßÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¤â¤È¤Ç¤ÏÁÐÊý¤¬ÄÌ¾¦¾å¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¢¤¦¾õ¶·¤À¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤Ç¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÆþ¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ¤ÎµþÅì·ò¹¯¡Ê£Ê£Ä¥Ø¥ë¥¹¡§£¶£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó°Â¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Î°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹¡§£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó°Â¡¢¥Þ¥«¥ª¡¦¥«¥¸¥Î¤Î¶âº»Ãæ¹ñ¡Ê£±£¹£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬°Â¤¤¡£¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£°¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¶¡ó¡¢²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¡¢À¤ÌÐ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¿·²Ú¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£±£³£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñÂÀÊ¿ÍÎÊÝ¸±½¸ÃÄ¡Ê£²£¶£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£²£¶£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó°Â¡¢¹È¯¾Ú·ô¡Ê£±£·£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó°Â¡¢²ÚÂÙ¾Ú·ô¡Ê£¶£¸£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÍýÁÛµ¥¼Ö¡Ê£²£°£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¡¢Èæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡§£±£²£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Å£Ö´ØÏ¢¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤¬Á´ÂÎ¤ò¸£°ú¤·¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó²Êµ»¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£¶¡ó¹â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤äÂåÍýÅ¹¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô´ØÏ¢¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¡Ê£·£µ£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÅìÊý¹Ò¶õ¡Ê£¶£·£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¡Ê£±£°£µ£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¹â¡¢·ÈÄø½¸ÃÄ¡Ê£¹£¹£¶£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó¹â¡¢Æ±ÄøÎ¹¹Ô£È£Ä¡Ê£·£¸£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤Ë¾®È¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£°£´¡ó¹â¤Î£³£¸£¶£±¡¥£¸£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢±¿Í¢¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¤Ï°Â¤¤¡£¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢ÄÌ¿®¡¢¸ø±×¡¢°åÌô¡¢·³¼û»º¶È¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë