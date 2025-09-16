陸上の世界選手権、男子棒高跳びで6メートル30の世界新記録を樹立して大会3連覇を達成したアルマント・デュプランティス（25＝スウェーデン）が16日、TBS「Nスタ」に生出演。イチローポーズや憧れのアスリートについて語った。

15日に行われた同種目決勝で、8月に自らが記録した6メートル29を1センチ上回る6メートル30の世界新記録をマーク。大記録を打ち立てると、大歓声に応えて客席へ。婚約者でモデルのデシレ・イングランデルさんと抱き合い、熱いキスを交わす姿も注目を集めた。

6メートル10の成功後には“イチローポーズ”を披露。満員の国立競技場を盛り上げた。大の野球好きで、試合後のTBSのインタビューでは自ら「誰のポーズしたか分かる?イチローだよ」とアピールする場面もあった。

現在、尊敬しているアスリートにドジャースの大谷翔平投手の名前を挙げるデュプランティス。大谷の不可能を可能にしていく姿に憧れているといい、「限界を感じないで突破し続ける、壁を壊し続ける精神は大谷選手と同じ」と“共感”していることも打ち明けた。

限界について聞かれると、「凄い難しい質問」と苦笑い。「数字はあまり考えたことはない。世界記録は素晴らしいが、数字にこだわる人間ではない。勝つことだけを考えてるから数字はあとからついてくるっていう感覚」と語り、「数字があまり得意じゃないだけかもしれません」とジョークを飛ばしていた。