韓国ドラマ「夫婦の世界」「わかっていても」などで知られる女優のハン・ソヒ（３１）が、６月から行っている初のファンミーティングワールドツアーで、ヨーロッパやニューヨークなど主要都市での公演を中止することを事務所が発表したと１６日、現地メディアの韓国経済などが報じた。

記事によると、ドイツのフランクフルト・ベルリン、イギリスのロンドン、フランスのパリ、アメリカのニューヨークなど、５都市での公演が「予期せぬ状況」を理由にキャンセルされたという。その後、所属事務所の９ＡＴＯエンターテインメントは「ご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げるとともに、全てのチケットは全額返金する」と発表したと伝えた。

また、１０月２６日には韓国の延世（ヨンセ）大学（１６００席規模）でイベントが開催される予定だが、１６日午前現在、販売数は７００席余りにとどまっているとし、半分も満たしていない状況だという。

同メディアは、韓国芸能関係者の言葉を引用し「俳優のファンミーティングは、アイドルのようにファンを可視化する機会が少ないため、需要予測が難しい」「ＳＮＳのフォロワーを数百万人保有していても、オフラインイベントへ足を運ぶ意思のあるファンは少数と見るべき」と伝えている。