Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡È¥Ô¥¯¥·¡¼¡É¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á»á¤ÎÏÃÂê¤Ç¤´º©ÃÌ¡¡ËüÇî¤ÇÍèÆü¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂçÅýÎÎ¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ËÌÌ²ñ
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï16Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÊÅ²¼¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤ÇËüÇî¤Î¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡×¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤ò¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿åÌäÂê¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ëÊÅ²¼¤ÏÂçÅýÎÎ¤«¤é¥»¥ë¥Ó¥¢¹ñÆâ¤Î¿åÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´î¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÅ²¼¤ÈÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á»á¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¤ÇÏÂ¤ä¤«¤Ëº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£