お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が16日、X（旧ツイッター）を更新。90年代の名作ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）で共演する俳優武田鉄矢（76）とのツーショットを公開した。

武田のものまねを十八番としているせいやが「夢すぎ」とだけつづり、ギターを弾くせいやと手拍子をする武田のツーショットを公開した。

せいやの投稿に対し「でもやっぱりかっこいいね。印象的だし、気に入ったよ」「いい顔してます！」「赤いきつねの前で演奏する緑のたぬきですね」などと書き込まれていた。

12日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）では、既にドラマの撮影が始まったと明かしていた。せいやは番組内で武田のことを何度も「鉄矢さん」と呼んでいた。

同作の主人公・星野光（ほしの・ひかる）役を務めるのは女優唐田えりか。そんな光に一目ぼれする青年・空野太陽（そらの・たいよう）役として、せいやが出演。さらに、光の恋人・大月音（おおつき・おと）を俳優伊藤健太郎が演じる。そして、主人公・星野光の父・達郎を演じるのは、武田鉄矢。「101回目のプロポーズ」で薫と結ばれ、今では小さいながらも自分の建築会社を経営しながら、薫との間に生まれた愛娘の幸せだけを願う父親を演じる。「101回目のプロポーズ」の達郎と純平の掛け合いをほうふつとさせる、達郎と太陽の掛け合いが本作の大きな見どころのひとつとなる。同作は地上波放送、FOD（フジテレビ・オンデマンド）で独占配信予定。詳細は後日発表。