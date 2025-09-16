最終回間近となったNHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramより、未公開オフショットが公開された。

公開されたのは、幼少期から青年期、そして戦争に翻弄された時期を描いた物語の前半部分のオフショットたち。

幼い頃ののぶ（永瀬ゆずな）と父の結太郎（加瀬亮）や嵩（木村優来）とヤムおんちゃんこと草吉（阿部サダヲ）、登美子（松嶋菜々子）、清（二宮和也）、嵩、千尋（平山正剛）の柳井家を捉えたショットもある。

さらに、蘭子（河合優実）の想い人だった豪（細田佳央太）が朝田家で石工として働いていた頃や学生時代の千尋（中沢元紀）が無邪気に笑う姿も。そのほかにも、嵩と知り合ったばかりの健太郎（高橋文哉）や楽しそうな蘭子とメイコ（原菜乃華）姉妹も写し出されている。

9月16日に放送された第122話では、中国で戦死した岩男（濱尾ノリタカ）の息子、田川和明（濱尾ノリタカ／一人二役）が嵩の元を訪問してきて、その“そっくりさ”で八木（妻夫木聡）や蘭子を驚かせた。オフショットでは、嵩と八木が、嵩の書いた似顔絵とともに写っているものや嵩、清親子が握手を交わしているもの、そして嵩と千尋がお互いに軍服を身にまとっている2ショットなど、現在の嵩の大きな原動力となった戦争時代も捉えられている。

これまでののぶと嵩、そして2人を見守り支えてきた人たちの人生が思い出される投稿となっている。

