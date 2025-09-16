◆明治安田J2リーグ第29節 甲府2―3鳥栖（13日、JITリサイクルインクスタジアム）

J2サガン鳥栖は、後半追加タイムにU−18（18歳以下）所属でU−22日本代表にも選出されたFW新川志音が決勝ヘッドを決め、逆転勝ちを飾った。勝ち点は46となり、J1プレーオフ圏まであと2。劇的な展開にSNSでは、「トスタイム！！大大大逆転勝利！ ここから逆襲しよう！！」などサポーター内で使われる「トスタイム」という言葉を使った喜びの声があふれた。

前半10分に先制を許した鳥栖は後半12分、24歳MF松本凪生がヘッドで同点弾。同19分に再び勝ち越しを許したが、試合後半の同41分、先制点をアシストした23歳MF西川潤が同点弾、追加タイムには8月に18歳になったばかりでの新川と立て続けにゴールを決め、逆転勝ちをした。

SNSでは、「久々のトスタイムキター！！！！ 新川神」「1アシスト1ゴール 西川潤選手が私の『希望の星』なんだ！！ 逆転勝利こんな嬉しいことはない」「真のトスタイムを観た！ 攻撃力抜群だった！！！」「新川これだけ今季活躍してるけど、まだ制服着てる高校生な上に2種登録なのがマジでヤバい そりゃ飛び級でU−22呼ばれますわ」「もし鳥栖が降格してなかったら、新川と言う才能を開花させられなかったかもしれない 2種登録の選手がチームの支柱になると言うことは考えられなかった 新川志音、西川潤、今年はスター揺籃のためにJ2に来た そんな運命だったのかもしれん 来季このメンバーでJ1暴れるぞ」といった声が上がった。