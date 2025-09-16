à¾Ð¤ï¤Ê¤¤¥é¥¬¡¼¥Þ¥óá°¦ºÊ¥â¥Ç¥ë¤È¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡×2SÈäÏª¡Ö¤ªÃãÌÜ¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤È¤Ï2022Ç¯¤Ë·ëº§¡Ä
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ3ÅÙ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿°ð³À·¼ÂÀ¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÊ¤È¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·³ãÊÆº©¿Æ²ñ¤Ë¤Æ¿·³ãÊÆ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼Ç¤Ì¿¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î°ð³Àµ®»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¤Î°ð³À¤¬2020Ç¯¤«¤éÌ³¤á¤ë¿·³ãÊÆ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÇ¤Ì¿¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¿·³ãÊÆ¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éËËÄ¥¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¾Ð´é¤ÇºÊ¤Î²£¤ÇÂÐ¾ÈÅª¤Ëà¾Ð¤ï¤Ê¤¤á¤ªÃãÌÜ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¬¤Ã¤¡¼¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö±ü¤µ¤Þ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¡×¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£