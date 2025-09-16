¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¡Ä¡×EXILE TAKAHIRO¤¬à¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°áÎ¾¿Æ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍËå¤µ¤ó¤«¤È¡×
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO(40)¡áÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¾Ð´é¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö#¾¡¼ê¤ËÎ¾¿Æ¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡¡#TAKAHIRO¤Ï#4ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Î´é¤Ë¼ã¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿à²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ä»Ò¶¡»þÂå¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍËå¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤«¤é¤ÎTAKAHIRO¤µ¤ó¤ÇÇ¼ÆÀ¡×¡Ö¥Ù¥Ó¥Ò¥í¤Á¤ã¤ó¤â¤á¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö4ºÐ¤Î¤¿¤«¤Ò¤í¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Öµ®½Å¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£