¼ò¤ò°û¤Þ¤»Äñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¡ÄÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÀÅªË½¹Ô¤«¡¡Ê¡ÃÎ»³»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤òÂáÊá¡¡µþÅÔÉÜ·Ù
¡¡ÃÎ¿Í½÷À¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»Äñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ·ÙÊ¡ÃÎ»³½ð¤¬£¹·î£±£¶Æü¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÃÎ»³»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Çò°æ°ê¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£²¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡ÃÎ»³½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÇò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£´·î£³£°Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢Ê¡ÃÎ»³»ÔÆâ¤ÎÃÎ¿Í½÷À¡Ê£²£°Âå¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¤½¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤äÀÅªË½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»Äñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤é¤»¡¢½÷À¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ôÆü¸å¤Ë½÷ÀËÜ¿Í¤¬ÉÜ·Ù¤ËÈï³²¤ò¿½¹ð¤·¡¢ÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£