¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¸ø³«¡¡¶Ú¥È¥ì¤ÎÀ®²Ì¤Ë¡Ö¥à¥¥à¥¡ª¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¡¼¡¼¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡ÈÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¡É¤ÎÆùÂÎ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥à¥¥à¥¡ª¡×¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ò¸ø³«¤·¤¿¾¾´ÝÎ¼¸ã
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á #¶Ú¥È¥ì ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¤«¤Ê¤êÀ®²Ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä!?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤ÏÃÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¾¾´Ý¤¬¸«¤»¤¿°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥à¥¥à¥¡ª¡ª¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥¹¥´¤¹¤®¡¼¡¼¡¡¤«¤Ê¤êÀ®²Ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Í¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾´Ý¤Ï1995Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÆæ²ò¤À©ºî½¸ÃÄ¡ØAnotherVision¡Ù2ÂåÌÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢Ãø½ñ¡ØÅìÂç¥Ê¥¾¥È¥ì AnotherVision¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡Ù¤ä¡¢¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÉÆæ²ò¤¡É¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥à¥¥à¥¡ª¡×¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ò¸ø³«¤·¤¿¾¾´ÝÎ¼¸ã
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á #¶Ú¥È¥ì ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¤«¤Ê¤êÀ®²Ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä!?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤ÏÃÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¾¾´Ý¤¬¸«¤»¤¿°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥à¥¥à¥¡ª¡ª¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥¹¥´¤¹¤®¡¼¡¼¡¡¤«¤Ê¤êÀ®²Ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Í¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾´Ý¤Ï1995Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÆæ²ò¤À©ºî½¸ÃÄ¡ØAnotherVision¡Ù2ÂåÌÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢Ãø½ñ¡ØÅìÂç¥Ê¥¾¥È¥ì AnotherVision¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡Ù¤ä¡¢¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÉÆæ²ò¤¡É¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£