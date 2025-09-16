お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。育児について妻から言われていることを明かした。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。昨年11月には長女が誕生した。

妻については元タレントのスポーツインストラクターで今年「27」歳とのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。

司会の黒柳徹子から結婚生活について聞かれると「本当に一変しました、独身の頃とはね。育児がね、僕というより妻がとっても頑張ってくれてるんですけれども。僕もできる限りは」と打ち明けた。

夫婦で話し合いを重ねたところ「最近出た結論が、妻から“あなたは仕事を一生懸命やってくれて素晴らしいことです、それは。なので家では私が指示したことに的確に動いてくれればそれでいい”というふうにおっしゃってもらいましたんで」との結論になったという。

たまに自分で調べたことを実践しようとすると「“あっ、それ勝手にやんないでそんなこと。ポッと出が出しゃばらないで”って言ってくれるんで。“はいっ”って言って」と笑わせた。

相手の言うとおりにやることは「うちはその形が一番しっくりきて。妻に言われたことはすぐに行動に。一番大事なのは言われてすぐに行動に移すこと」と力説。ソファーでゆったりとしている時でも「“何々して”って言われたら、もうすっと立ちますよね」と続けた。