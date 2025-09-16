乃木坂４６の久保史緒里が１６日、自身の公式ブログを更新し、グループを卒業することを発表した。１１月２６、２７日に横浜アリーナで卒業コンサートを開催することを明かした。

「風のような、９年間でした」のタイトルと共に、久保は「思えば、乃木坂４６と出逢（あ）ったのは１３年も前のこと。今わたしは２４歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂４６のことを考えているんだね。一旦（いったん）、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂４６を卒業することになりました」と報告。「６歳からアイドルが大好きだった私が、１５歳で大好きな乃木坂４６になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど、すてきな９年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」とつづった。

卒業を決めた経緯について「ある年のツアー中、『このグループが好きすぎて、自らの意思で卒業に踏み込める未来が見えない。それが怖い。』そう紙に書き残していました。好きの気持ちは、今もずっと変わっていないけれど、ツアーが終わりを迎えたその日、私は卒業を決意しました。それから今日に至るまで、年月という時間が流れたけれど、それにも、ちゃんと理由があります」と説明。「乃木坂４６を好きすぎる私が、私自身を客観的に見た時に、卒業するタイミングは今だって。そんな声が聞こえました。乃木坂４６のことが好きすぎるが故に、今、この選択をしました。今を逃してはならないと思いました」と明かした。

１１月２６、２７日に横浜アリーナで卒業コンサートを開催予定。「乃木坂４６として過ごせる最後の日。会いにきてくださったらうれしいです」と呼び掛けた。