¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û»°±ºÎ¶»Ê¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×ÃË»Ò£³£°£°£°£Í¾ã³²£¸°Ì¤ÎÇ®Àï¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¤âÃíÌÜ
¡¡ÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÇÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë£²Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤Î£¸°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÎ¶»Ê¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡Ë¤¬²÷µó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö£Ï£î¡¡£Ì£á£â£ó¡¡£Ô£ï£ë£ù£ï¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ï£î¡Ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±¼ïÌÜ¤Î¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Á°Æü¤ÎÇ®Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡£¥é¥¹¥È£±¼þ¤ÇÁ´°÷¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£»°±º¤Ï¡Ö´¿À¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¹Ô¤¤¤ë¤·¤«Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È»Ä¤êÌó£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥á¥À¥ë¥é¥¤¥ó¤Î£³°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¾ã³²¤ò±Û¤¨¤Æ½ù¡¹¤Ë¸åÂà¤·£¸°ÌÆþ¾Þ¡£¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢º£µ¨¹¥Ä´¤Ê»°±º¤ò¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»°±ºÁª¼ê¤¬¤É¤³¤òÁö¤ë¤«¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¿å¹ê¡Ê¤´¤¦¡Ë¤Ç¡¢£²¿Í¤È¤â¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³«ºÅ¤Îº£²ó¡¢»°±º¤Ë¸þ¤±¤¿Âç´¿À¼¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÅìµþ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢»°±º¤Ï¡ÖÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÂç´¿À¼¤Ï¡Ë¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´¶³Ð¤â³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¤â¡Ö»°±ºÁª¼ê¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò°ì½ï¤ËÁö¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆÃ¼ì¼ïÌÜ¡È¥µ¥ó¥·¥ç¡¼¡É¤ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£