２４時間以内に【次の台風】発生へ

フィリピンの東の海上で、今後２４時間以内に台風が発生する見込みです。シミュレーションで見ると、次に発生する台風よりも「その次」の方が、注意しなくてはいけないようです。

１７日（水）～２６日（金）の、を画像で掲載しています。

予想される位置と勢力は、

17日（水）3時 フィリピンの東（熱帯低気圧）

中心: 北緯17度00分,東経123度00分

進行方向: 北北西

進行速度: 15km/h

中心気圧: 1004hPa

最大風速: 中心付近で15m/s

最大瞬間風速: 23m/s

予報円の半径: 100km

このあと、台風まで発達し

17日（水）15時 フィリピンの東

中心: 北緯18度30分,東経122度40分

進行方向: 北

進行速度: 15km/h

中心気圧: 1002hPa

最大風速: 中心付近で18m/s

最大瞬間風速: 25m/s

予報円の半径: 130km

18日（木）15時 バシー海峡

中心: 北緯20度25分,東経119度10分

進行方向: 西北西

進行速度: 20km/h

中心気圧: 1000hPa

最大風速: 中心付近で18m/s

最大瞬間風速: 25m/s

予報円の半径: 200km

19日（金）15時 南シナ海

中心: 北緯21度55分,東経116度30分

進行方向: 西北西

進行速度: 15km/h

中心気圧: 996hPa

最大風速: 中心付近で20m/s

最大瞬間風速: 30m/s

予報円の半径: 260km

20日（土）15時 南シナ海

中心: 北緯21度40分,東経115度30分

進行方向: ほとんど停滞

進行速度: ほとんど停滞

中心気圧: 992hPa

最大風速: 中心付近で23m/s

最大瞬間風速: 35m/s

予報円の半径: 330km

21日（日）15時 南シナ海

中心: 北緯21度30分,東経114度30分

進行方向: ほとんど停滞

進行速度: ほとんど停滞

中心気圧: 996hPa

最大風速: 中心付近で20m/s

最大瞬間風速: 30m/s

予報円の半径: 440km

と予想されています。

雨風シミュレーション１７日（火）～２６日（金）

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、１７日（水）から、南シナ海とフィリピンの東に予想されていますが、南シナ海のものは西に進み、フィリピンの東の「反時計回りの渦」は、長い間フィリピン付近に留まるものの、それ以上には発達しそうになく「反時計回りの渦」も不明瞭になってきます。２５日（木）頃に、グアムやサイパンの西の海上に現れる「反時計回りの渦」は発達傾向で、北上の気配を示しており、こちらの方が動向が気がかりです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

【秋分の日までの予報】全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。秋雨前線が南下するため、秋雨前線の北側の涼しい空気が流れ込みます。北日本や東日本は気温が下がり、東京都心の１９日（金）の予想最高気温は、１６日（火）よりも７℃も低い「２６℃」の予想です。西日本や九州地方は、あまり気温は下がらず残暑が続きそうです。画像でご覧ください。

・