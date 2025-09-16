“ロシアの勇壮とNYの洗練さ” 対照的な２つのウォッカカクテルとは？【THE カクテルバイブル500】

ウオッカ【コザック（Cossack）】

ウオッカとブランデーが強い騎兵隊を彷彿

コザックとは帝政ロシア時代の騎兵隊で、「豪胆な者」を指す。ウオッカにブランデーの強力な組み合わせが強い軍隊をイメージさせるのだろう。その中にもブランデーの深い味わいやライムの軽やかな香りが楽しめる。

レシピ

ウオッカ：30ml

ブランデー：20ml

ライムジュース：10ml

シュガーシロップ：1tsp.

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

ウオッカとブランデーを同量でつくることもある。

ウオッカ【コスモポリタン（Cosmopolitan）】

可憐な見た目以上の強いアルコール

コスモポリタンは「地球市民、世界主義者、国際人」という意味。女性の社会進出が顕著となった時代と相まって、人気となったカクテル。アメリカの人気ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』でも登場し注目された。

レシピ

ウオッカ：30ml

ホワイトキュラソー：10ml

クランベリージュース：10ml

ライムジュース：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

アルコール度数を弱くしたいときはウオッカの量を少なめにし、クランベリージュースの量で調節する。

ウオッカ（Vodka）とは

ジンと同様、おもに穀類を原料にして発酵、蒸留し、活性炭濾過して雑味成分を除いた無色透明の蒸留酒（スピリッツ）。アルコール度数は40～96度と幅広い。無味無臭でクセがなく、さまざまなカクテルづくりに向いている。ロシアが発祥で、1917年のロシア革命以降はアメリカや北欧でもつくられるように。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡