¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£9·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤Ç12¡Á14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Åì¹ñºÝ´Ñ¸÷»º¶ÈÇîÍ÷²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÊª¸ì¡¦µÜºê½Ù±Ç²è¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò½ä¤ëÎ¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¼ç¤ËÎ©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤äÁÐÊý¸þÀ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¼êË¡¤ÇµÜºê½ÙºîÉÊ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËË×Æþ·¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¹½£¥¿¥ï¡¼·à¾ì¤Ç2025Ç¯12·î25Æü¤«¤é26Ç¯10·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¤ÏÌó3ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤Ç¤Ï²¦êµ¡Ê¥ª¡¼¥à¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤äÁðÌÚ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤Ç¤Ï¿¹¤Î±ü¤ËÊë¤é¤¹¥È¥È¥í¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃëÌë¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÄ®¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤µ8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅò²°¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ûç¿ð璇¡Ë