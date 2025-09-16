£±£³Æü¡¢¥È¥È¥í¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Èµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹­½£9·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¹­Åì¾Ê¹­½£»Ô¤Ç12¡Á14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹­Åì¹ñºÝ´Ñ¸÷»º¶ÈÇîÍ÷²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÊª¸ì¡¦µÜºê½Ù±Ç²è¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò½ä¤ëÎ¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÂç¤­¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£

¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¼ç¤ËÎ©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤äÁÐÊý¸þÀ­¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¼êË¡¤ÇµÜºê½ÙºîÉÊ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËË×Æþ·¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¹­½£¥¿¥ï¡¼·à¾ì¤Ç2025Ç¯12·î25Æü¤«¤é26Ç¯10·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

£±£³Æü¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÊª¸ì¡¦µÜºê½Ù±Ç²è¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò½ä¤ëÎ¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë

¡¡Íè¾ì¼Ô¤ÏÌó3ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡£¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤Ç¤Ï²¦êµ¡Ê¥ª¡¼¥à¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤äÁðÌÚ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤Ç¤Ï¿¹¤Î±ü¤ËÊë¤é¤¹¥È¥È¥í¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃëÌë¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÄ®¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤µ8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅò²°¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/ûç¿ð璇¡Ë

£±£³Æü¡¢¥È¥È¥í¤ÎÂç·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
£±£³Æü¡¢¹­Åì¹ñºÝ´Ñ¸÷»º¶ÈÇîÍ÷²ñ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÊª¸ì¡¦µÜºê½Ù±Ç²è¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò½ä¤ëÎ¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÃ´Åö¼Ô¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë