『東レPPO』、前年女王のジェン・チンウェンが今年も出場表明 国内ホープ・内島萌夏も
国内最高峰の女子テニス大会『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025』（10月18日(土)〜10月26日(日) 有明テニスの森公園）に、2024年の本大会覇者であり昨年のパリ五輪金メダリストでもあるジェン・チンウェン選手（中国）が出場を表明した。また、日本勢からはグランドスラムで勝利するなど活躍を見せている内島萌夏選手も出場を表明しており、世界最高峰のプレーが目前で繰り広げられる。
【写真】注目の日本人選手である内島萌夏選手が今大会の台風の目に!?
ジェン選手といえば、昨年のパリ五輪での活躍は記憶に新しく、五輪の長い歴史の中でも中国勢初のシングルス金メダリストという偉業を成し遂げた。同年の4 大大会の一つ、全豪オープンにおいても、自身初となる決勝進出で準優勝を果たすなど、現時点においては女王の座に最も近い選手だ。
同大会における注目の日本人選手としては、同じく出場表明した内島萌夏選手だ。プロ転向後はさまざまな大会で経験を積み、今年のマドリード・オープンでは、J.ペグラ選手（当時3 位）を破る快進撃を遂げ、ベスト8 進出を果たした。また、全豪オープン、全米オープンでも格上相手に本戦で勝利。特に全米オープンでの3 時間を超える試合は、大きな注目を集めた。着実に実績を残している彼女は、今大会における台風の目と言えるだろう。
そのほかにも、21年の東京五輪で金メダルを獲得したベリンダ・ベンチッチ選手（スイス）、2023 年5 月プロに転向し2 年目となった昨年にはシングルス4 勝、異なる3 つのサーフェス優勝という快挙も達成しているディアナ・シュナイダー選手（ロシア）も出場を表明している。
ジェン選手といえば、昨年のパリ五輪での活躍は記憶に新しく、五輪の長い歴史の中でも中国勢初のシングルス金メダリストという偉業を成し遂げた。同年の4 大大会の一つ、全豪オープンにおいても、自身初となる決勝進出で準優勝を果たすなど、現時点においては女王の座に最も近い選手だ。
同大会における注目の日本人選手としては、同じく出場表明した内島萌夏選手だ。プロ転向後はさまざまな大会で経験を積み、今年のマドリード・オープンでは、J.ペグラ選手（当時3 位）を破る快進撃を遂げ、ベスト8 進出を果たした。また、全豪オープン、全米オープンでも格上相手に本戦で勝利。特に全米オープンでの3 時間を超える試合は、大きな注目を集めた。着実に実績を残している彼女は、今大会における台風の目と言えるだろう。
そのほかにも、21年の東京五輪で金メダルを獲得したベリンダ・ベンチッチ選手（スイス）、2023 年5 月プロに転向し2 年目となった昨年にはシングルス4 勝、異なる3 つのサーフェス優勝という快挙も達成しているディアナ・シュナイダー選手（ロシア）も出場を表明している。