¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÈËÅÄ»Ô¤Ï16Æü¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÈ¯Çä¤·¤¿¿··¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡Ö¥¤¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£¹¤¤¼ÖÆâ¶õ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸©¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¿·¶½´ë¶È»Ù±çµòÅÀ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óAi¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ÈÌ¾¸Å²°±Ø¤ò·ë¤ÖÄê´ü±¿¹Ô¤Ë»È¤¦¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¶È²È¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¡¢ËÅÄ»Ô¤È¤â¤Ë24ÆüÇ¼¼ÖÍ½Äê¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç½é¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¡£¸©¤ÎÄê´ü±¿¹Ô¤Ï¾è¼ÖÄê°÷7¿Í¤Ç¡¢11·î10Æü¤«¤é2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç1Æü6±ýÉü¤¹¤ë¡£
¡¡ËÅÄ»Ô¤â»Ô¤ÎÇîÊª´Û¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡£EV¤ò¼þÃÎ¤·ÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹Í¤¨¤À¡£²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ËÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ëÌòÌÜ¤âÃ´¤¦Í½Äê¤À¡£