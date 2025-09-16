Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ÎËÜ¤ò½¸¤á¤¿¾®¤µ¤Ê¿Þ½ñ¼¼
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î½÷À¤Ë¤è¤ë¡¢¼êºî¤ê¤Î¿Þ½ñ¼¼
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¥í¥·¥¢¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀïÁè¤Ï3Ç¯È¾°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2025Ç¯8·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤¬1,900¿Í¤Û¤ÉÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈòÆñÌ±¤¬Î©¤Á´ó¤ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ÎËÜ¤ò½¸¤á¤¿¾®¤µ¤Ê¿Þ½ñ¼¼¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¿Þ½ñ¼¼¤ÎÃª¤ËÊÂ¤Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ÎËÜ
¿Þ½ñ¼¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÂ¼¾å¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢2014Ç¯¡¢¿Æ¥í¥·¥¢¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¤¬ÃÏ°è¤òÀêÎÎ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤òÍê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÆ¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í¤È·ëº§¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏÍÄÃÕ±à¤Ç±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯2·î¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÈòÆñÌ±¤Î»Ù±ç¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ÎËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Þ½ñ¼¼¤Ï¡¢³¨ËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ50ºý¤Û¤É¤«¤é»Ï¤á¡¢¤À¤ó¤À¤óÂç¿Í¸þ¤±¤ÎËÜ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¥À¥ê¥¢¤µ¤ó
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤Î¥ë¡¼¥ë¡¢³Ø¹»¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÂç¿Í¤ÎËÜ¤â¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿Þ½ñ¼¼¤Ï½ÂÃ«±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ10Ê¬¤Û¤É¡¢ÈòÆñÌ±¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿´¤Î¥±¥¢¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¤·¤¿¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡×¡ÊÁ´¿´Ï¢¡Ë¤ÎÉâÀ¤ËþÍý»ÒÂåÉ½Íý»ö¤Ë¡¢¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î½©¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤¬¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò
Á´¿´Ï¢¡¡ÂåÉ½Íý»ö¤ÎÉâÀ¤ËþÍý»Ò¤µ¤ó
¡Ö°Û¹ñ¸ì¡¢°Û¹ñ¤ÎÊ¸²½¤À¤±¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢ËÜ¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤º»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÀï»þÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°Û¹ñ¤Ç¤Î¸ÉÆÈ´¶¤òÌþ¤¹¤â¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÊì¹ñ¤Ç¤ÎÀï»þÃæ¤Î¤Ä¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯Ãæ¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤â¤Û¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1ºý¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£¿´¤Î¥±¥¢¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç½ñÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÍ§¿Í¤ËÍê¤ß¡¢Êç¶âÈ¢¤òÅ¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹ØÆþÈñÍÑ¤ò½¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢¼«Èñ¤Ç¤âËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SNS¤ÇËÜ¤Î´óÂ£¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿Þ½ñ¼¼¤ÎËÜ¤Ï600ºý°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾®Àâ¡¢Îò»Ë¡¢¥¢¡¼¥È¡¢³¨ËÜ¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎËÜ¤¬Ãª¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿Þ½ñ¼¼¤ÇÆÉ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌµÎÁ¤ÇÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
ºê»³µ¼Ô¤¬¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢¿Þ½ñ¼¼¤Î¾ïÏ¢¤È¤¤¤¦ÄÌ¿®À©¹â¹»2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡¢ËÜ¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿´¤Î¥±¥¢¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢½¢Ï«»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¸òÎ®²ñ¤äÆüËÜ¸ì¶µ¼¼¤¬Äê´üÅª¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¿Þ½ñ¼¼¤ÎËÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¿ï»þ¡¢ÆÉ½ñ²ñ¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Îºî²È¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¿´Ï¢ÂåÉ½Íý»ö¤ÎÉâÀ¤¤µ¤ó
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¿Þ½ñ¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë±þ¤¨¤ë¾ì¤Ë¤â¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¥À¥ê¥¢¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¤ÈÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤É¤ó¤ÊËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¿Þ½ñ¼¼¤ÎÆþ¤ë¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¥³¥³¥í¥´¥È¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥·¥Á¤Ê¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÁÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Þ½ñ¼¼¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢ÎÙ¿Í¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡¢¿¨¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¿Í¸¢TODAY¡×Ã´Åö: ºê»³ÉÒÌéµ¼Ô
