°Â³ÚÃèÅÍ¤é32¿Í¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¡¡¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡ÆüËÜ»³³Ù¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê21¡Á28Æü¡¦¥½¥¦¥ë¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ëº£µ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÃË»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¤ÇÇ¯´ÖÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°Â³ÚÃèÅÍ¡ÊJSOL¡Ë¤é32¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»ÒÊ£¹ç¶ä¥á¥À¥ë¤Î°Â³Ú¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥À¡¼¤È¥ê¡¼¥É¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÆêºêÃÒ°¡¤äÅìµþ¸ÞÎØ½÷»ÒÊ£¹ç¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÌîÃæÀ¸Ë¨¡¢º£µ¨WÇÕ¤ÎÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇ¯´ÖÁí¹ç3°Ì¤ÎÂçÀ¯ÎÃ¡Ê¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÃÞÇÈÂç4Ç¯¡¢¿¹½©ºÌ¡Ê°ñ¾ë¸©Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï³Ø¶ÈÍ¥Àè¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¡£